Эстафета передана: 14 июля Приморский район и еще четыре части города останутся без горячей воды

Сегодня ожидается семь гидравлических испытаний.

Во вторник, 14 июля, в Петербурге стартует очередной этап проверки теплосетей. Специалисты компании «ТЭК СПб» планируют провести семь крупных испытаний.

В зону отключений попадут пять районов: Выборгский, Приморский, Центральный, Московский и Красногвардейский, сообщает Piter.TV.

Также затронут часть Всеволожского района Ленобласти.

Кого затронет больше всех?

Самый серьезный масштаб работ — в Приморском районе. Здесь без горячей воды останутся более 500 жилых домов. Испытания пройдут в кварталах у улиц Плесецкой, Парашютной, Яхтенной, Камышовой и Планерной.

В других районах проверки будут локальными:

Московский: между Обводным каналом, Московским проспектом, Заозерной и Смоленской улицами.

между Обводным каналом, Московским проспектом, Заозерной и Смоленской улицами. Выборгский: Большой Сампсониевский проспект и Кантемировская улица.

Большой Сампсониевский проспект и Кантемировская улица. Красногвардейский: район шоссе Революции.

Зачем это нужно?

Всё просто: трубы проверяют на прочность под высоким давлением. Это обязательная подготовка к зиме. Коммунальщики специально «рвут» слабые места сейчас, чтобы в тридцатиградусный мороз вы не остались без отопления.

С начала лета в городе провели уже больше сотни таких тестов. Это стандартная процедура, которая помогает избежать аварий в отопительный сезон.

Важные правила безопасности

Во время испытаний вода в трубах не кипяток, но она находится под очень большим давлением.

Смотрите под ноги. Если увидели пар или воду, текущую из-под земли, — не подходите близко. Берегите машины. Старайтесь не парковаться на люках и рядом с теплотрассами. Если грунт подмоет, машина может провалиться в яму. Сообщайте о ЧП. Если заметили протечку, сразу звоните 004 или 112.

Как узнать график по своему адресу?

Обычно воду отключают на срок от пары дней до двух недель. Самый простой способ проверить свой дом — зайти на официальный сайт «ТЭК СПб» или «Теплосети Санкт-Петербурга».

Там есть специальные поисковые формы: вводите улицу и номер дома — получаете точные даты «периода тазиков».

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