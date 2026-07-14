От Петербурга до Ростова: почему «Зенит» расстался со своим воспитанником и упустил Тюкавина

Ярослав Михайлов покидает футбольный клуб «Зенит».

Полузащитник Ярослав Михайлов официально покидает «Зенит». Теперь его новым домом станет «Ростов». Клубы уже ударили по рукам и закрыли сделку.

Ярославу 23 года, и он прошел всю цепочку академии «сине-бело-голубых». Парень успел набраться опыта в самых разных местах.

В «Зените» огромная конкуренция, и пробиться в основу молодому игроку почти нереально. В «Ростове» под руководством Валерия Карпина молодежь обычно прогрессирует быстрее.

Для Ярослава это отличный шанс наконец-то заиграть на постоянной основе.

Почему сорвался трансфер Тюкавина?

Много шума наделала история с Константином Тюкавиным из московского «Динамо». Многие ждали, что «Зенит» переманит талантливого нападающего к себе.

Интерес подтверждали даже в руководстве клуба.

Сергей Семак прокомментировал Риа Новости. По его словам, работа тренера — тренировать тех, кто уже есть в составе.

Трансферы же зависят от кучи обстоятельств: денег, желания самого игрока и позиции его нынешнего клуба.

Константин — главная звезда «Динамо», и клуб выставил за него огромный ценник. К тому же сам футболист не раз говорил, что приоритет для него — Европа, а не переход к конкурентам по чемпионату.

Недавно он продлил контракт с москвичами, что сделало его покупку еще сложнее и дороже.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ждать от «Зенита» в новом сезоне.