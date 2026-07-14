Добавляю 2 кусочка при варке — и рис зернышко к зернышку, плов не слипается, вкуснее, чем в Узбекистане

Плов — блюдо, которое готовят в каждой семье по-своему. Но есть общие правила, которые превращают его в кулинарный шедевр, а не в обычную рисовую кашу. Чтобы рис был рассыпчатым, а мясо сочным, важно соблюдать технологию, а не просто смешивать ингредиенты, делится автор блога "Кулинарный техникум" (18+) Елена Тарасова.
Мясо и морковь: основа вкуса и текстуры
Мясо для плова выбирайте жирное — подойдёт баранина, свинина, курица или говядина. Его нужно нарезать крупными кусками, чтобы внутри сохранялась сочность. Морковь нарежьте соломкой, так как тёртая морковь делает плов кашей, поэтому тёрка — главный враг правильного блюда.
Пропорции и секрет с хлебом
Идеальное соотношение риса и воды — один к одному. При таком балансе крупа впитывает только необходимое её количество жидкости. Воду используют вскипевшую. За 5 минут до конца варки поверх риса кладут несколько кусочков подсушенного хлеба. Они забирают лишнюю влагу, и блюдо приобретает рассыпчатость.
Личный опыт автора
Мой плов всегда получался вязким, хотя я строго следовала рецептам. Проблема была в моркови — я тёрла её на тёрке, и она распадалась, превращая блюдо в кашу. Когда я перешла на соломку и начала точно отмерять воду, результат изменился. Хлеб тоже стал постоянным помощником — он выручает, если случайно перелить воды.
Вывод
Правильная нарезка моркови, точное соотношение риса и воды и лайфхак с хлебом — три главных секрета рассыпчатого плова. Следуйте этим правилам, и блюдо получится ресторанного уровня.
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