Эти детали многоэтажек в СССР заставят вас ностальгировать — в новостройках такого нет

Бытовые фишки советских квартир

Старые многоквартирные дома хранят немало инженерных и планировочных находок, которые сегодня кажутся почти экзотикой. В хрущёвках и других домах советской постройки встречались решения, продиктованные нормативами, дефицитом и реалиями того времени.

Окно между ванной и кухней: не причуда, а расчёт

Такое окно — визитная карточка хрущёвок. На первый взгляд странно, но у него была вполне практичная логика:

санитарные нормы требовали инсоляции, и свет в ванную пускали через кухню, чтобы ультрафиолет хоть немного обеззараживал влажный воздух;

это помогало вентилировать помещение, ведь вытяжки тогда работали слабо;

днём можно было не включать лампочку и экономить электричество.

Другие «фишки» из прошлого

В советских квартирах хватало и других решений, сегодня почти забытых. Например, в ванной ставили розетку с понижающим трансформатором — ради безопасности: влажность высокая, а техника должна быть защищена.

Радиоточка была в каждой квартире и работала как единая звуковая сеть дома. На чердаке прятался открытый расширительный бак — он компенсировал расширение воды в отоплении и выпускал воздух.

Под кухонным подоконником делали нишу: по сути, это был «естественный холодильник» для продуктов, когда бытовой холодильник был роскошью. Антресоли над коридором выручали при нехватке места, а двери, открывающиеся внутрь, помогали не перекрывать узкие лестничные площадки.

Вывод

Советские планировочные и инженерные решения были ответом на конкретные задачи: санитарные нормы, дефицит техники, экономия ресурсов и плотная застройка. Об этом сообщает автор канала "Записки Айтишника" (18+)

Сегодня их заменили более технологичные и безопасные аналоги. Но в этих деталях — целый пласт бытовой истории, который любопытно разглядывать даже спустя десятилетия.

Личный опыт автора

Когда я впервые попала в старую хрущёвку, сразу бросилось в глаза окно из кухни в ванную — казалось, будто кто-то нарочно соединил два мира. Потом заметила нишу под подоконником и представила, как раньше туда ставили молоко и масло, чтобы не испортились. Эти мелочи делают старые квартиры особенными: в них чувствуется, как люди подстраивали быт под непростые условия, и в этом есть своя тихая мудрость.

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