Городовой / Новости Петербурга / Эти детали многоэтажек в СССР заставят вас ностальгировать — в новостройках такого нет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Золотая черёмуха, вырванные цикасы и коварные ветки: Александровский парк открылся после сильнейшего шторма за 30 лет Новости Петербурга
Перестала обрезать лилии сразу после цветения — теперь жду осени, и луковицы крупные, цветение пышное Полезное
Деревянное чудо в Ушково: Беглов рассказал, как спасают «дачу с башенкой» Новости Петербурга
Изменения в плате за отопление — что ждет жильцов многоквартирных домов, если примут новый закон Новости Петербурга
Как завести кур: советы начинающим птицеводам – сколько несушек нужно на семью, чем их кормить и как не уйти в минус Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Эти детали многоэтажек в СССР заставят вас ностальгировать — в новостройках такого нет

Опубликовано: 14 июля 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Эти детали многоэтажек в СССР заставят вас ностальгировать — в новостройках такого нет
фото legion-media
Бытовые фишки советских квартир

Старые многоквартирные дома хранят немало инженерных и планировочных находок, которые сегодня кажутся почти экзотикой. В хрущёвках и других домах советской постройки встречались решения, продиктованные нормативами, дефицитом и реалиями того времени.

Окно между ванной и кухней: не причуда, а расчёт

Такое окно — визитная карточка хрущёвок. На первый взгляд странно, но у него была вполне практичная логика:

  • санитарные нормы требовали инсоляции, и свет в ванную пускали через кухню, чтобы ультрафиолет хоть немного обеззараживал влажный воздух;
  • это помогало вентилировать помещение, ведь вытяжки тогда работали слабо;
  • днём можно было не включать лампочку и экономить электричество.

Другие «фишки» из прошлого

В советских квартирах хватало и других решений, сегодня почти забытых. Например, в ванной ставили розетку с понижающим трансформатором — ради безопасности: влажность высокая, а техника должна быть защищена.

Радиоточка была в каждой квартире и работала как единая звуковая сеть дома. На чердаке прятался открытый расширительный бак — он компенсировал расширение воды в отоплении и выпускал воздух.

Под кухонным подоконником делали нишу: по сути, это был «естественный холодильник» для продуктов, когда бытовой холодильник был роскошью. Антресоли над коридором выручали при нехватке места, а двери, открывающиеся внутрь, помогали не перекрывать узкие лестничные площадки.

Вывод

Советские планировочные и инженерные решения были ответом на конкретные задачи: санитарные нормы, дефицит техники, экономия ресурсов и плотная застройка. Об этом сообщает автор канала "Записки Айтишника" (18+)

Сегодня их заменили более технологичные и безопасные аналоги. Но в этих деталях — целый пласт бытовой истории, который любопытно разглядывать даже спустя десятилетия.

Личный опыт автора

Когда я впервые попала в старую хрущёвку, сразу бросилось в глаза окно из кухни в ванную — казалось, будто кто-то нарочно соединил два мира. Потом заметила нишу под подоконником и представила, как раньше туда ставили молоко и масло, чтобы не испортились. Эти мелочи делают старые квартиры особенными: в них чувствуется, как люди подстраивали быт под непростые условия, и в этом есть своя тихая мудрость.

Ранее «Городовой» рассказывал, что положено пенсионерам при трудоустройстве.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью