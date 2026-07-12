Доплаты работающим пенсионерам: что положено при трудоустройстве, а что потеряете

Чтобы не потерять положенное, лучше заранее прояснить свой статус и условия выплат

Трудоустройство пенсионера не всегда означает потерю льгот и надбавок — часть выплат остаётся, а некоторые и вовсе продолжают расти. При этом отдельные меры поддержки действительно перестают действовать, как только у человека появляется официальный доход.

Какие доплаты сохранятся

Даже после оформления на работу пенсионер не лишается целого ряда важных выплат. Среди них:

ежегодная индексация пенсии — теперь она положена и работающим гражданам;

прибавка к фиксированной части пенсии по достижении 80 лет;

выплаты по инвалидности и в связи со статусом ветерана;

доплата за иждивенцев — по одной трети фиксированной выплаты за каждого, но не более чем за троих;

накопительная часть пенсии — её по-прежнему можно получить по заявлению.

Что перестанут выплачивать после трудоустройства

Чаще всего после выхода на работу приостанавливают социальную доплату до прожиточного минимума: с учётом зарплаты общий доход обычно превышает порог нуждаемости.

Также перестают платить социальную пенсию — она предназначена только для неработающих граждан, не набравших нужный стаж. Если пенсию назначили досрочно через службу занятости из‑за вынужденной безработицы, то при трудоустройстве её выплату тоже остановят.

С льготами по ЖКХ ситуация неоднозначная: многое зависит от региона. Где‑то право на скидку сохраняется, а где‑то — теряется сразу после появления официального дохода.

Практические советы

Не стоит отказываться от работы из‑за страха потерять все надбавки: значительная часть выплат остаётся. Но перед трудоустройством полезно запросить в СФР актуальный список назначенных мер поддержки и отдельно уточнить региональные льготы — правила в разных субъектах отличаются.

Если какие‑то выплаты должны приостановиться, специалисты подскажут, как потом восстановить их при увольнении.

Вывод

Выход на работу не обнуляет пенсионные льготы: многие доплаты продолжают действовать, а пенсия даже индексируется. Однако отдельные виды поддержки — прежде всего социальные выплаты и досрочные пенсии через службу занятости — действительно перестают начисляться. Об этом сообщает "Life" (18+).

Мнение россиян

«Устроилась на полставки, боялась, что всё срежут. Оказалось, индексацию и ветеранские выплаты оставили, а вот соцдоплату до минимума убрали — и правильно, доход стал выше».

«Мне 82, работаю удалённо. Радует, что прибавку за возраст не тронули, да и за внука‑иждивенца доплачивают — это ощутимая поддержка».

«В нашем регионе после трудоустройства льготу на коммуналку сняли. Сначала расстроилась, но потом посчитала: зарплата перекрывает эту скидку, так что в целом вышло даже выгоднее».

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