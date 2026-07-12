Для чего стоит жить: французская актриса Брижит Бардо дала ответ на этот вопрос – а мудрецы ломали над ним голову

Некоторые стремятся к долголетию, в то время как другие постоянно выражают недовольство жизнью и состоянием здоровья. Тем не менее, лишь немногие могут дать четкий ответ на вопрос о смысле нашего существования и стремления к 90-летнему рубежу. Оправданы ли такие усилия?
Каждый человек обладает собственными аргументами и точками зрения. Мы не ставим целью убедить вас в чем-либо. Вместо этого мы озвучим ответ известной французской актрисы Брижит Бардо.
В одном из интервью артистка поделилась своим опытом борьбы с продолжительными депрессиями, возникшими в пожилом возрасте. Это произошло в период, когда слава, популярность и внимание со стороны мужчин остались в прошлом.
Брижит Бардо долго не могла принять эту ситуацию. Все, что когда-то принадлежало ей, теперь перешло к другим, более молодым и привлекательным.
Она искала ответ на вопрос о смысле дальнейшего существования и в итоге нашла его:
А жить нужно ради мелочей. Ради рассвета в пять утра и заката в пять вечера, ради дорожных путешествий с музыкой в ушах и ветром в волосах, ради танцев под дождём, ради смеха до боли в животе. Ради любимых песен и хороших книг, ради улыбок без повода, ради длинных разговоров, ради печенья с чаем, ради отдыха после долгого тяжёлого дня, ради блеска в глазах. Жить ради звёзд, провожающих тебя домой. Жить ради людей, которые помнят, что ты пьёшь чай без сахара и ненавидишь лук. Жить ради длинных прогулок, ради объятий и новых знакомств. Жить ради тех мелочей, что позволяют почувствовать себя живым.
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