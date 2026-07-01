Поступление-2026: почему 7 августа станет «роковым» днем и кому больше не дадут выгодных кредитов на учебу

Эксперт рассказал, какие изменения ждут абитуриентов.

Поступление в вуз в 2026 году станет настоящим квестом. Правила игры изменились, и если не знать нюансов, можно пролететь мимо бюджета (и даже платного).

Преподаватель программы «Специалист по профориентации подростков» IPE –Academy Алёна Стенина собрала для "Городового" всё самое важное в одну короткую шпаргалку.

Как подавать документы: прощайте, сайты вузов

Раньше у каждого вуза была своя «анкета» на сайте. Теперь об этом можно забыть.

Варианта три: Госуслуги (самый быстрый), «Почта России» или личный визит в приемную комиссию.

Госуслуги (самый быстрый), «Почта России» или личный визит в приемную комиссию. Важно: Согласие на зачисление можно подать онлайн через Госуслуги, даже если документы вы принесли лично. Это удобно.

"Для поступающих с ДВИ подача в некоторые вузы может быть завершена 10 июля (более точные сроки уточняйте в вузе). Для поступающих без ДВИ срок остается прежним — до 25 июля", - отмечает эксперт.

«Дни тишины»: решение без права на ошибку

Запомните даты: 3 и 7 августа. В эти дни выходят приказы о зачислении, и в это время вводится «режим тишины». Что это значит? Вы не сможете забрать документы или передумать в последний момент.

Особенно это ударит по тем, кто пытался усидеть на двух стульях: подал на целевое, но в последний день решил прыгнуть на обычный бюджет. Определиться нужно заранее.

Экзамены: физика возвращается, а колледж больше не лазейка

В правилах по предметам навели порядок:

Инженерам: Физика теперь обязательна. Математика и информатика идут вторым эшелоном на выбор.

Физика теперь обязательна. Математика и информатика идут вторым эшелоном на выбор. Педагогам: Теперь нельзя сдать просто «что-нибудь». Нужно сдавать предмет по профилю будущего обучения.

Теперь нельзя сдать просто «что-нибудь». Нужно сдавать предмет по профилю будущего обучения. Выпускникам колледжей: Раньше после СПО можно было легко поступить в вуз через внутренние тесты. Теперь — только если специальность в дипломе совпадает с той, на которую идете. Иначе — добро пожаловать на ЕГЭ.

Платное обучение: мест меньше, цены и баллы выше

Это самая неприятная новость. Государство решило, что стране нужно меньше экономистов и дизайнеров, но больше инженеров.

Сокращение: В Петербурге и по всей стране количество платных мест на гуманитарные и творческие направления урезали (в некоторых вузах на 20%).

В Петербурге и по всей стране количество платных мест на гуманитарные и творческие направления урезали (в некоторых вузах на 20%). Баллы: Конкуренция за платное место вырастет. Проходной балл может подскочить на 10–15 пунктов.

Конкуренция за платное место вырастет. Проходной балл может подскочить на 10–15 пунктов. Минимум: Вузы подняли планку минимальных баллов. Если набрали меньше порога — документы просто не примут даже за деньги.

"В вузах Петербурга также произошло сокращение платных мест, стоит ожидать повышения проходного балла на 10 - 15 пунктов. При этом некоторые вузы к середине июля отдельно сформируют списки с минимальной суммой баллов, необходимой для заключения договора", - говорит эксперт.

Примеры ВУЗов, где сокращен платный прием:

СПбПУ сокращение на 14 %; СПбГАСУ на 11 %; ЛЭТИ, творческие специальности на 22 %; СПбГУПТД, на творческих и социально экономических направлениях СПбГИКиТ, на «Рекламе», «Журналистике», «Телевидении».

Кредит на учебу: не для всех

Знаменитый кредит под 3% больше не дают всем подряд.

Приоритеты: Теперь льгота действует только для тех, кто идет на востребованные профессии (врачи, инженеры, айтишники, учителя).

Теперь льгота действует только для тех, кто идет на востребованные профессии (врачи, инженеры, айтишники, учителя). Обычный кредит: Будущим юристам, экономистам и лингвистам придется брать обычный потребительский кредит с высокой ставкой.

Итог: на кого учиться?

Государство четко дает понять: стране нужны руки и мозги в реальном секторе.

В приоритете: инженерные и технические специальности, IT и цифровые технологии, медицина и биотехнологии, сельское хозяйство и агротехнологии, оборонная промышленность и безопасность, квалифицированные рабочие профессии, педагогика и образование.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие профессии сейчас взрывают рынок труда.