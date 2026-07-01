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Поступление-2026: почему 7 августа станет «роковым» днем и кому больше не дадут выгодных кредитов на учебу

Опубликовано: 1 июля 2026 04:13
 Проверено редакцией
Поступление-2026: почему 7 августа станет «роковым» днем и кому больше не дадут выгодных кредитов на учебу
Поступление-2026: почему 7 августа станет «роковым» днем и кому больше не дадут выгодных кредитов на учебу
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Эксперт рассказал, какие изменения ждут абитуриентов.

Поступление в вуз в 2026 году станет настоящим квестом. Правила игры изменились, и если не знать нюансов, можно пролететь мимо бюджета (и даже платного).

Преподаватель программы «Специалист по профориентации подростков» IPE –Academy Алёна Стенина собрала для "Городового" всё самое важное в одну короткую шпаргалку.

Как подавать документы: прощайте, сайты вузов

Раньше у каждого вуза была своя «анкета» на сайте. Теперь об этом можно забыть.

  • Варианта три: Госуслуги (самый быстрый), «Почта России» или личный визит в приемную комиссию.
  • Важно: Согласие на зачисление можно подать онлайн через Госуслуги, даже если документы вы принесли лично. Это удобно.

"Для поступающих с ДВИ подача в некоторые вузы может быть завершена 10 июля (более точные сроки уточняйте в вузе). Для поступающих без ДВИ срок остается прежним — до 25 июля", - отмечает эксперт.

«Дни тишины»: решение без права на ошибку

Запомните даты: 3 и 7 августа. В эти дни выходят приказы о зачислении, и в это время вводится «режим тишины». Что это значит? Вы не сможете забрать документы или передумать в последний момент.

Особенно это ударит по тем, кто пытался усидеть на двух стульях: подал на целевое, но в последний день решил прыгнуть на обычный бюджет. Определиться нужно заранее.

Экзамены: физика возвращается, а колледж больше не лазейка

В правилах по предметам навели порядок:

  • Инженерам: Физика теперь обязательна. Математика и информатика идут вторым эшелоном на выбор.
  • Педагогам: Теперь нельзя сдать просто «что-нибудь». Нужно сдавать предмет по профилю будущего обучения.
  • Выпускникам колледжей: Раньше после СПО можно было легко поступить в вуз через внутренние тесты. Теперь — только если специальность в дипломе совпадает с той, на которую идете. Иначе — добро пожаловать на ЕГЭ.

Платное обучение: мест меньше, цены и баллы выше

Это самая неприятная новость. Государство решило, что стране нужно меньше экономистов и дизайнеров, но больше инженеров.

  • Сокращение: В Петербурге и по всей стране количество платных мест на гуманитарные и творческие направления урезали (в некоторых вузах на 20%).
  • Баллы: Конкуренция за платное место вырастет. Проходной балл может подскочить на 10–15 пунктов.
  • Минимум: Вузы подняли планку минимальных баллов. Если набрали меньше порога — документы просто не примут даже за деньги.

"В вузах Петербурга также произошло сокращение платных мест, стоит ожидать повышения проходного балла на 10 - 15 пунктов.

При этом некоторые вузы к середине июля отдельно сформируют списки с минимальной суммой баллов, необходимой для заключения договора", - говорит эксперт.

Примеры ВУЗов, где сокращен платный прием:

  1. СПбПУ сокращение на 14 %;
  2. СПбГАСУ на 11 %;
  3. ЛЭТИ, творческие специальности на 22 %;
  4. СПбГУПТД, на творческих и социальноэкономических направлениях
  5. СПбГИКиТ, на «Рекламе», «Журналистике», «Телевидении».

Кредит на учебу: не для всех

Знаменитый кредит под 3% больше не дают всем подряд.

  • Приоритеты: Теперь льгота действует только для тех, кто идет на востребованные профессии (врачи, инженеры, айтишники, учителя).
  • Обычный кредит: Будущим юристам, экономистам и лингвистам придется брать обычный потребительский кредит с высокой ставкой.

Итог: на кого учиться?

Государство четко дает понять: стране нужны руки и мозги в реальном секторе.

В приоритете: инженерные и технические специальности, IT и цифровые технологии, медицина и биотехнологии, сельское хозяйство и агротехнологии, оборонная промышленность и безопасность, квалифицированные рабочие профессии, педагогика и образование.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие профессии сейчас взрывают рынок труда.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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