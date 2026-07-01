Поступление-2026: почему 7 августа станет «роковым» днем и кому больше не дадут выгодных кредитов на учебу

Поступление в вуз в 2026 году станет настоящим квестом. Правила игры изменились, и если не знать нюансов, можно пролететь мимо бюджета (и даже платного).
Преподаватель программы «Специалист по профориентации подростков» IPE –Academy Алёна Стенина собрала для "Городового" всё самое важное в одну короткую шпаргалку.
Как подавать документы: прощайте, сайты вузов
Раньше у каждого вуза была своя «анкета» на сайте. Теперь об этом можно забыть.
- Варианта три: Госуслуги (самый быстрый), «Почта России» или личный визит в приемную комиссию.
- Важно: Согласие на зачисление можно подать онлайн через Госуслуги, даже если документы вы принесли лично. Это удобно.
"Для поступающих с ДВИ подача в некоторые вузы может быть завершена 10 июля (более точные сроки уточняйте в вузе). Для поступающих без ДВИ срок остается прежним — до 25 июля", - отмечает эксперт.
«Дни тишины»: решение без права на ошибку
Запомните даты: 3 и 7 августа. В эти дни выходят приказы о зачислении, и в это время вводится «режим тишины». Что это значит? Вы не сможете забрать документы или передумать в последний момент.
Особенно это ударит по тем, кто пытался усидеть на двух стульях: подал на целевое, но в последний день решил прыгнуть на обычный бюджет. Определиться нужно заранее.
Экзамены: физика возвращается, а колледж больше не лазейка
В правилах по предметам навели порядок:
- Инженерам: Физика теперь обязательна. Математика и информатика идут вторым эшелоном на выбор.
- Педагогам: Теперь нельзя сдать просто «что-нибудь». Нужно сдавать предмет по профилю будущего обучения.
- Выпускникам колледжей: Раньше после СПО можно было легко поступить в вуз через внутренние тесты. Теперь — только если специальность в дипломе совпадает с той, на которую идете. Иначе — добро пожаловать на ЕГЭ.
Платное обучение: мест меньше, цены и баллы выше
Это самая неприятная новость. Государство решило, что стране нужно меньше экономистов и дизайнеров, но больше инженеров.
- Сокращение: В Петербурге и по всей стране количество платных мест на гуманитарные и творческие направления урезали (в некоторых вузах на 20%).
- Баллы: Конкуренция за платное место вырастет. Проходной балл может подскочить на 10–15 пунктов.
- Минимум: Вузы подняли планку минимальных баллов. Если набрали меньше порога — документы просто не примут даже за деньги.
"В вузах Петербурга также произошло сокращение платных мест, стоит ожидать повышения проходного балла на 10 - 15 пунктов.
При этом некоторые вузы к середине июля отдельно сформируют списки с минимальной суммой баллов, необходимой для заключения договора", - говорит эксперт.
Примеры ВУЗов, где сокращен платный прием:
- СПбПУ сокращение на 14 %;
- СПбГАСУ на 11 %;
- ЛЭТИ, творческие специальности на 22 %;
- СПбГУПТД, на творческих и социально экономических направлениях
- СПбГИКиТ, на «Рекламе», «Журналистике», «Телевидении».
Кредит на учебу: не для всех
Знаменитый кредит под 3% больше не дают всем подряд.
- Приоритеты: Теперь льгота действует только для тех, кто идет на востребованные профессии (врачи, инженеры, айтишники, учителя).
- Обычный кредит: Будущим юристам, экономистам и лингвистам придется брать обычный потребительский кредит с высокой ставкой.
Итог: на кого учиться?
Государство четко дает понять: стране нужны руки и мозги в реальном секторе.
В приоритете: инженерные и технические специальности, IT и цифровые технологии, медицина и биотехнологии, сельское хозяйство и агротехнологии, оборонная промышленность и безопасность, квалифицированные рабочие профессии, педагогика и образование.
Ранее «Городовой» рассказывал, какие профессии сейчас взрывают рынок труда.