История Фонтанки: почему главную реку Петербурга раньше называли Безымянной и при чем тут трубы Летнего сада

Представьте Петербург без Фонтанки. Сложно, правда? А ведь когда-то эта река была обычным безымянным ручьем, который вытекал из Невы и впадал обратно в нее.
Сегодня Фонтанка — одна из самых красивых и узнаваемых рек Петербурга. Давайте разберемся, как развивалась ее история и какие секреты хранят ее берега.
Откуда взялось название?
В самом начале XVIII века петербуржцы называли эту реку Безымянным Ериком. Словом «ерик» в старину обозначали небольшой проток, вытекающий из реки и туда же возвращающийся.
"Название реки связано с фонтанами Летнего сада. Именно из этой реки брали воду для работы фонтанов.
До этого река называлась Безымянный Ерик (ерик – небольшая протока). Раньше было и другое название — Голодуша.
После строительства Летнего сада река получила название Фонтанная река. В обиходе — Фонтанка", - рассказывает "Городовому" к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатеринат Зорина.
Главная граница города
Длина Фонтанки — всего около 7 километров. Но в XVIII веке она казалась огромной, ведь по ней проходила южная граница Петербурга! За рекой начинался густой лес.
На Аничковом мосту стоял пограничный шлагбаум. У каждого, кто въезжал в столицу или выезжал из нее, стражники строго проверяли документы.
Ранее «Городовой» рассказывал про секрет названия реки Мойки.