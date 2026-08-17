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История Фонтанки: почему главную реку Петербурга раньше называли Безымянной и при чем тут трубы Летнего сада

Опубликовано: 17 августа 2026 22:39
 Проверено редакцией
История Фонтанки: почему главную реку Петербурга раньше называли Безымянной и при чем тут трубы Летнего сада
История Фонтанки: почему главную реку Петербурга раньше называли Безымянной и при чем тут трубы Летнего сада
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Словом «ерик» в старину обозначали небольшой проток.

Представьте Петербург без Фонтанки. Сложно, правда? А ведь когда-то эта река была обычным безымянным ручьем, который вытекал из Невы и впадал обратно в нее.

Сегодня Фонтанка — одна из самых красивых и узнаваемых рек Петербурга. Давайте разберемся, как развивалась ее история и какие секреты хранят ее берега.

Откуда взялось название?

В самом начале XVIII века петербуржцы называли эту реку Безымянным Ериком. Словом «ерик» в старину обозначали небольшой проток, вытекающий из реки и туда же возвращающийся.

"Название реки связано с фонтанами Летнего сада. Именно из этой реки брали воду для работы фонтанов.

До этого река называлась Безымянный Ерик (ерик – небольшая протока). Раньше было и другое название — Голодуша.

После строительства Летнего сада река получила название Фонтанная река. В обиходе — Фонтанка", - рассказывает "Городовому" к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатеринат Зорина.

Главная граница города

Длина Фонтанки — всего около 7 километров. Но в XVIII веке она казалась огромной, ведь по ней проходила южная граница Петербурга! За рекой начинался густой лес.

На Аничковом мосту стоял пограничный шлагбаум. У каждого, кто въезжал в столицу или выезжал из нее, стражники строго проверяли документы.

Ранее «Городовой» рассказывал про секрет названия реки Мойки.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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