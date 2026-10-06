Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно

Гетерогенный линолеум дает теплый и комфортный пол даже во влажных помещениях. Он станет отличной заменой ламинату и прослужит долго.
Замените ламинат на линолеум
Ламинат боится воды: от влажности он вздувается и теряет вид. Зимой такие полы холодные на ощупь. Гетерогенный линолеум не деформируется в сырости. Он сохраняет форму даже при перепадах температуры. Материал подходит для ванной, кухни и коридора.
Оцените структуру и преимущества
Гетерогенный линолеум состоит минимум из четырех слоев. Верхний защищает от царапин и загрязнений. Декоративный отвечает за внешний вид. Основной слой дает тепло- и шумоизоляцию. Подложка добавляет прочности и износостойкости. Укладывайте материал целыми полотнами без зазоров. Вам понадобятся только нож и рулетка. Укладка занимает несколько часов. Пол не выгорает на солнце и не теряет формы.
Уложите правильно
Подготовьте ровное и чистое основание. Раскатайте линолеум с запасом по краям около 5 см. Подрежьте материал по размеру. Начните укладку с угла. Если основа клеевая, снимите защитную пленку и приклейте. Удалите пузыри валиком или руками. Подрежьте края вдоль стен и приклейте, чтобы они не отставали. Даже новичок справится за день и получит теплый пол за минимальные деньги.