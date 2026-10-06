Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно

Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно Городовой ру

Ремонт требует времени и денег. Если хочется обновить полы, но тратить состояние на ламинат или плитку нет желания, есть экономное решение.