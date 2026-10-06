Городовой / Новости Петербурга / Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зеленый оазис на брусчатке: как сад-трансформер стал главной фишкой лета в Петербурге Новости Петербурга
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября Полезное
Всего 4 ингредиента — и на столе гора аппетитных лепешек: хороши к супу, мясу и просто со сметаной Новости Петербурга
Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае Новости Петербурга
80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно

Опубликовано: 6 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно
Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно
Городовой ру
Ремонт требует времени и денег. Если хочется обновить полы, но тратить состояние на ламинат или плитку нет желания, есть экономное решение.

Гетерогенный линолеум дает теплый и комфортный пол даже во влажных помещениях. Он станет отличной заменой ламинату и прослужит долго.

Замените ламинат на линолеум

Ламинат боится воды: от влажности он вздувается и теряет вид. Зимой такие полы холодные на ощупь. Гетерогенный линолеум не деформируется в сырости. Он сохраняет форму даже при перепадах температуры. Материал подходит для ванной, кухни и коридора.

Оцените структуру и преимущества

Гетерогенный линолеум состоит минимум из четырех слоев. Верхний защищает от царапин и загрязнений. Декоративный отвечает за внешний вид. Основной слой дает тепло- и шумоизоляцию. Подложка добавляет прочности и износостойкости. Укладывайте материал целыми полотнами без зазоров. Вам понадобятся только нож и рулетка. Укладка занимает несколько часов. Пол не выгорает на солнце и не теряет формы.

Уложите правильно

Подготовьте ровное и чистое основание. Раскатайте линолеум с запасом по краям около 5 см. Подрежьте материал по размеру. Начните укладку с угла. Если основа клеевая, снимите защитную пленку и приклейте. Удалите пузыри валиком или руками. Подрежьте края вдоль стен и приклейте, чтобы они не отставали. Даже новичок справится за день и получит теплый пол за минимальные деньги.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 6
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью