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Разбитые окна, щели в дверях и парящие подвалы: на чем попались коммунальщики Петербурга перед зимой

Опубликовано: 6 октября 2026 01:37
 Проверено редакцией
Разбитые окна, щели в дверях и парящие подвалы: на чем попались коммунальщики Петербурга перед зимой
Разбитые окна, щели в дверях и парящие подвалы: на чем попались коммунальщики Петербурга перед зимой
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Все нарушения были устранены.

Отопительный сезон в Петербурге — это всегда серьезное испытание для коммунальщиков. Чтобы жители не замерзли в своих квартирах, Жилищная инспекция провела масштабную ревизию перед зимой 2026/2027 годов. Эксперты обошли тысячи зданий.

Каждый четвертый дом — с недочетами

Инспекторы успели проверить более 3 800 многоквартирных домов. Результат: нарушения нашли в 876 зданиях. Это примерно каждый четвертый проверенный дом (около 23%). Всего ревизоры насчитали 1 718 различных проблем, рассказали в пресс-службе Смольного.

С чем чаще всего сталкивались инспекторы?

  • Подвалы (818 нарушений). Это главный лидер антирейтинга. Там находили протечки, мусор и сырость.
  • Тепловые пункты (457 нарушений). Проблемы с оборудованием, которое подает тепло в батареи.
  • Тепловой контур (297 нарушений). Говоря простым языком, это утечки тепла из самого здания. Причины банальны: разбитые или плотно не закрывающиеся окна в подъездах, перекошенные входные двери и отсутствие утеплителя на трубах.

В каких районах проблем больше всего

Больше всего замечаний получили управляющие компании в историческом центре и в Невском районе:

  1. Центральный район — абсолютный антилидер (584 нарушения).
  2. Невский район — 118 нарушений.
  3. Петроградский район — 113 нарушений.

В Центральном и Петроградском районах преобладает старый фонд. Дореволюционным зданиям с их сложными подвалами и изношенными коммуникациями требуется куда больше внимания, чем новым высоткам.

Все ошибки исправили, а виновных наказали

Главная хорошая новость: на сегодняшний день все 1 718 выявленных нарушений полностью устранены.

Управляющим компаниям и коммунальщикам, которые допустили халатность, не поздоровилось. На них выписали административные штрафы.

Сейчас подготовка продолжается. В Петербурге идет традиционный осенний месячник по благоустройству. Рабочие наводят порядок во дворах, закрывают чердаки и делают последние проверки перед сильными морозами.

На что стоит обратить внимание самим жителям?

Даже если инспекция уже ушла, проверить свой подъезд не помешает. Вот короткий чек-лист для каждого жильца:

  • Плотно ли закрывается дверь в подъезд?
  • Целы ли стекла на этажах?
  • Нет ли из подвала неприятного запаха или пара?

Если вы заметили проблему, не ждите морозов. Сразу звоните в свою управляющую компанию или на городскую горячую линию 004. Оставлять заявку лучше заранее, пока зима окончательно не вступила в свои права.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург проверяет инвентарь перед непогодой.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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