Щетки, мотоблоки и узкие арки: Петербург проверяет инвентарь перед непогодой

Зима в городе всегда наступает внезапно, но коммунальные службы уверяют: к сюрпризам погоды готовы.

С начала октября в районах Петербурга идет большая проверка уборочной техники, запасов реагентов и рабочих бригад.

Компактная техника для тесных дворов

Главная проблема городских дворов — узкие проезды и запаркованные машины. Обычный большой трактор в исторический «двор-колодец» просто не проедет.

Поэтому сейчас инспекторы Жилищного комитета и Гостехнадзора тщательно проверяют мини-технику:

юркие мини-погрузчики;

компактные тракторы;

мотоблоки с навесными насадками;

пескоразбрасыватели и щетки для финальной очистки тротуаров.

Специалисты смотрят каждую деталь: моторы, гидравлику и электронику. Машины должны работать без сбоев, а не просто числиться по документам, рассказали в Смольном.

Кровельщики и безопасность на высоте

Очистка крыш от наледи и сосулек — вопрос безопасности пешеходов. Кровельные бригады проверили отдельно.

Каждый специалист обязан иметь официальный допуск к высотным работам. Инспекторы лично осмотрели страховочные тросы, каски, зимний инвентарь и рации.

Важно, чтобы у кровельщиков была постоянная связь с напарниками, которые дежурят внизу и ограждают опасные участки лентами.

Люди, теплые гаражи и запасы соли

Техника бессильна без людей. До смотра машин в районах завершили первый этап ревизии:

Кадры: проверили укомплектованность штата дворников и механизаторов, наличие зимней формы и теплой обуви. Условия труда: осмотрели отапливаемые гаражи для машин, склады и бытовки, где рабочие могут согреться и пообедать. Ресурсы: оценили запасы песка, гранитной крошки и противогололедных смесей, а также готовность аварийных бригад.

Главный экзамен — первый снегопад

Подготовка к зиме перешла из кабинетов на площадки автохозяйств. Как подчеркнул председатель Жилищного комитета Денис Удод, цель всех проверок — не красивые отчеты, а порядок на дорожках и безопасность жителей.

Службы рапортуют о полной готовности. Однако реальную оценку коммунальщикам поставят сами жители — в день, когда выпадет первый снег.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в тесные петербургские дворы заедет мини-техника с солью.