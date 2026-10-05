Щетки, мотоблоки и узкие арки: Петербург проверяет инвентарь перед непогодой

С начала октября в районах Петербурга идет большая проверка уборочной техники, запасов реагентов и рабочих бригад.
Компактная техника для тесных дворов
Главная проблема городских дворов — узкие проезды и запаркованные машины. Обычный большой трактор в исторический «двор-колодец» просто не проедет.
Поэтому сейчас инспекторы Жилищного комитета и Гостехнадзора тщательно проверяют мини-технику:
- юркие мини-погрузчики;
- компактные тракторы;
- мотоблоки с навесными насадками;
- пескоразбрасыватели и щетки для финальной очистки тротуаров.
Специалисты смотрят каждую деталь: моторы, гидравлику и электронику. Машины должны работать без сбоев, а не просто числиться по документам, рассказали в Смольном.
Кровельщики и безопасность на высоте
Очистка крыш от наледи и сосулек — вопрос безопасности пешеходов. Кровельные бригады проверили отдельно.
Каждый специалист обязан иметь официальный допуск к высотным работам. Инспекторы лично осмотрели страховочные тросы, каски, зимний инвентарь и рации.
Важно, чтобы у кровельщиков была постоянная связь с напарниками, которые дежурят внизу и ограждают опасные участки лентами.
Люди, теплые гаражи и запасы соли
Техника бессильна без людей. До смотра машин в районах завершили первый этап ревизии:
- Кадры: проверили укомплектованность штата дворников и механизаторов, наличие зимней формы и теплой обуви.
- Условия труда: осмотрели отапливаемые гаражи для машин, склады и бытовки, где рабочие могут согреться и пообедать.
- Ресурсы: оценили запасы песка, гранитной крошки и противогололедных смесей, а также готовность аварийных бригад.
Главный экзамен — первый снегопад
Подготовка к зиме перешла из кабинетов на площадки автохозяйств. Как подчеркнул председатель Жилищного комитета Денис Удод, цель всех проверок — не красивые отчеты, а порядок на дорожках и безопасность жителей.
Службы рапортуют о полной готовности. Однако реальную оценку коммунальщикам поставят сами жители — в день, когда выпадет первый снег.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в тесные петербургские дворы заедет мини-техника с солью.