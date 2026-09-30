Зима без гигантских машин, но с реагентами: в тесные петербургские дворы заедет мини-техника с солью

Власти города честно рассказали, как планируют чистить улицы.
Без химии никак: реагенты остаются на дорогах
Петербуржцы часто ругают соль и грязь на улицах. От реагентов портится обувь, ржавеют машины, а у собак болят лапы. Но отказаться от «химии» зимой 2026/2027 годов не получится.
Председатель ЗАКСа Александр Бельский рассказал, что около восьми лет назад в Петербурге уже проводили эксперимент: дороги чистили почти без реагентов, передает его слова "ДП".
В итоге город быстро превратился в гигантский каток.
Главная проблема Петербурга — постоянные «качели» температуры вокруг нуля и высокая влажность. Вода замерзает мгновенно. Чиновники признают: другого надежного способа сбить наледь, кроме реагентов, у города просто нет.
Больших закупок не будет, ставка — на мини-технику
Покупать сотни новых больших снегоуборщиков в ближайшие год-два город тоже не планирует, рассказал на пресс-конференции ТАСС вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин.
Зато власти хотят закупить больше мелкой техники. Огромный трактор или грузовик не заедет в тесный петербургский двор-колодец и не почистит узкий тротуар.
Сейчас чиновники тестируют компактные машины от российских производителей. Со следующего года часть техники возможно обновят.
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