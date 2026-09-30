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Зима без гигантских машин, но с реагентами: в тесные петербургские дворы заедет мини-техника с солью

Опубликовано: 30 сентября 2026 23:34
 Проверено редакцией
Зима без гигантских машин, но с реагентами: в тесные петербургские дворы заедет мини-техника с солью
Зима без гигантских машин, но с реагентами: в тесные петербургские дворы заедет мини-техника с солью
Global Look Press / Zamir Usmanov
Санкт-Петербург уже готовится к зиме.

Власти города честно рассказали, как планируют чистить улицы.

Без химии никак: реагенты остаются на дорогах

Петербуржцы часто ругают соль и грязь на улицах. От реагентов портится обувь, ржавеют машины, а у собак болят лапы. Но отказаться от «химии» зимой 2026/2027 годов не получится.

Председатель ЗАКСа Александр Бельский рассказал, что около восьми лет назад в Петербурге уже проводили эксперимент: дороги чистили почти без реагентов, передает его слова "ДП".

В итоге город быстро превратился в гигантский каток.

Главная проблема Петербурга — постоянные «качели» температуры вокруг нуля и высокая влажность. Вода замерзает мгновенно. Чиновники признают: другого надежного способа сбить наледь, кроме реагентов, у города просто нет.

Больших закупок не будет, ставка — на мини-технику

Покупать сотни новых больших снегоуборщиков в ближайшие год-два город тоже не планирует, рассказал на пресс-конференции ТАСС вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин.

Зато власти хотят закупить больше мелкой техники. Огромный трактор или грузовик не заедет в тесный петербургский двор-колодец и не почистит узкий тротуар.

Сейчас чиновники тестируют компактные машины от российских производителей. Со следующего года часть техники возможно обновят.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург готовится встречать непогоду.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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