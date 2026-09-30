Почему сервант оказался удобнее современных систем хранения: 4 причины

Подробнее об удобствах советского серванта

Советские серванты всегда считались громоздкими, из-за чего их часто ругали. Но именно такая мебель справлялась с теми задачами, с которыми не могут современные шкафы.

Сейчас принято раскладывать тарелки, бокалы, стаканы и прочую кухонную утварь по разным шкафам, из-за чего приходится тратить время на поиски. В серванте вся посуда находилась в одном месте, поэтому такой проблемы не возникало. Рассмотрим преимущества подробнее.

Хорошая видимость

Сервант имел стеклянные дверцы, из-за чего любая посуда находилась на виду. Хозяйкам не нужно было вспоминать, где стоят фужеры, рюмки и прочее. Современные шкафы имеют глухой фасад, из-за чего в любой момент можно забыть про сервиз и другую посуду.

Все для стола в одном месте

Под основной частью витрины всегда шли выдвижные ящики, в которых хранились столовые приборы, салфетки, скатерти и прочие вещи. Они могли понадобиться на обеденном столе.

Сейчас накрывать стол стало сложнее, ведь все предметы приходится брать из разных мест. Это занимает много времени. Если сервант кажется для вас громоздким, то попробуйте заменить его на комод, в котором будут храниться нужные для обеда вещи.

Витрина для размещения декора

В сервиз не только ставили самую красивую посуду, но различные вазы, фотографии в рамках, коробки конфет, сувениры и прочий декор. Благодаря этому квартира смотрелась особенно уютно.

Современные хозяйки декор покупают намеренно, при этом чаще всего он не несет никакой ценности, а только занимает место, сообщает inmyroom.ru.

Высота серванта

Серванты не отличались большой высотой, что было удобно для хозяек любого роста. Все находилось на уровне глаз, но сейчас наблюдается другая ситуация. На данный момент верхние полки шкафов располагаются рядом с потолком, из-за чего добраться до них можно только с помощью стула.

Вывод

Если у вас нет желания покупать сервант, то его можно попробовать заменить мебелью, в которой будет лежать все необходимое. Не нужно раскладывать посуду, аксессуары и прочие предметы по разным шкафам. Выделите под это нужное пространство.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Не только тушенка: какие консервы способны храниться годами и что стоит иметь в запасе

Линолеум в рулонах — прошлый век: в 2026/27 годах есть три варианта лучше — льняной, жидкий и бесшовный

В супермаркетах начали переходить на продажу яблок поштучно: зачем и кому это нужно