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Почему одна АКБ служит 2-3 года, а другая — 10 лет: как продлить срок службы аккумулятора

Опубликовано: 30 сентября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Почему одна АКБ служит 2-3 года, а другая — 10 лет: как продлить срок службы аккумулятора
Почему одна АКБ служит 2-3 года, а другая — 10 лет: как продлить срок службы аккумулятора
Legion-Media
Какие батареи дольше служат и на что обратить внимание при покупке 

Срок службы аккумулятора волнует многих автовладельцев. У кого-то батарея с завода работает больше десяти лет, а кто-то меняет её каждые два-три года. Причина не только в цене или бренде, но и в нескольких конкретных факторах.

«Родной» аккумулятор vs магазинный

Заводская батарея живёт заметно дольше купленной в магазине. В среднем срок службы оригинального аккумулятора составляет 5–6 лет, а розничного — около трёх. Причина - в подходе производителей. Аккумуляторы с ресурсом 10 лет считаются слишком дорогими для массового производства. Для конвейера батареи проходят более строгий контроль качества и тестирование, а в рознице ассортимент рассчитан на широкий ценовой диапазон.

На заметку: При выборе нового аккумулятора обращайте внимание на тип. Классические свинцово-кислотные батареи служат 4–5 лет, гибридные — 5–6 лет. Более долговечные варианты — EFB (6–7 лет) и AGM (до 10 лет), однако их стоимость выше.

«Паразиты» в бортовой сети

Одна из главных причин быстрой смерти аккумулятора — нештатное оборудование. Дополнительные сигнализации, мощные магнитолы, бортовые компьютеры и гаджеты, подключённые напрямую к батарее, продолжают потреблять энергию даже при заглушенном двигателе. Это постоянно разряжает АКБ. Генератор не успевает восполнить заряд за время коротких поездок, и со временем износ батареи ускоряется.

Температура и режим эксплуатации

Оптимальный диапазон работы аккумулятора составляет 16–27 C. При низких температурах электролит может замёрзнуть, что приводит к разрыву пластин и полной неремонтопригодности батареи. Короткие поездки с частыми запусками также снижают ресурс быстрее, чем размеренная езда по трассе.

Как продлить жизнь аккумулятору

Чтобы батарея служила дольше, придерживайтесь простых правил. Не оставляйте автомобиль надолго без движения, а если он стоит, поддерживайте уровень заряда на 25–50%. Регулярно очищайте клеммы от налёта. Дважды в год проводите профилактическую подзарядку стационарным зарядным устройством. И главное — не вносите изменений в штатную электросхему без квалифицированной помощи.

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Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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