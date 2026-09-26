Зашел в салон новых мотоциклов "Минск", оценил модели и цены - что теперь выпускает легендарный завод

Белорусский завод выпускает новые модели советского мотоцикла

«Минск» — мотоцикл, который был почти в каждом дворе. Лёгкий, неприхотливый, он заводился с пол-оборота и служил верой и правдой в деревнях и городах. Сегодня бренд M1NSK выпускает новые модели.

За основу первого «Минска» взяты разработки немецкого DKW RT 125. Эти же чертежи достались Yamaha и Harley-Davidson — так появились YA-1 и Hummer. А Минский мотоциклетно-велосипедный завод запустили в 1945 году. «Минск» шёл своим путём: не гнался за скоростью, как известные конкуренты, а делал доступные и надёжные мотоциклы для села и города.

Что предлагают сегодня

В салонах можно найти M1NSK Ranger 200 и C4 250. Ranger 200 — для плохих дорог: 200-кубовый мотор, 14,3 л.с., максималка 100 км/ч, защита по кругу. Цена — 135 000 рублей. C4 250 — городской вариант: 250 кубов, 16 л.с., 5-ступенчатая КПП, светодиодная оптика, дисковые тормоза, масляный радиатор. Скорость до 110 км/ч, цена — 218 000 рублей. Цены приводит автор канала «Автовыбор» на момент выхода поста.

Локализация и сборка

Предприятие закупает в Китае большую часть деталей, но постепенно локализует производство: сиденья, шины, светотехника и ряд других комплектующих — белорусские. Сборка также ведётся в Смоленской области, на Вяземском заводе, что снижает логистические расходы.

Мнения владельцев

«Лучшего мотоцикла в СССР не было. Лёгкий, юркий. В деревнях был в каждом дворе. У меня был вишнёвый». «Минск хорош для тех, кто живёт в отдалённых посёлках, вне города. Но это о прошлом. Лёгкий, проходимый, особенно по лесным тропам. Был у меня такой, часто вспоминаю». «Почему-то в моё время, в начале 80-х, на Минске у нас ездили одни девчонки, а ребята предпочитали Яву, Чизет, Иж-Планету Спорт, на худой конец Восход. Мински у мальчишек не помню».

Вывод

«Минск» остаётся доступным и практичным мотоциклом для деревни или города. M1NSK не станет рекордсменом скорости, но свою работу выполнит надёжно.

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