Пасха-2027: какие традиции идут от церкви, а какие придумал народ

Отделяем церковные традиции от народных мифов

Впервые за шесть лет православная Пасха совпадёт с длинными выходными — с 1 по 3 мая 2027 года. Впереди время шашлыков, посевной и отдыха на природе, и многие задумаются: а как правильно отмечать праздник, что действительно предписано церковью, а что — просто выдумки? Разбираем главные вопросы.

Что говорит Писание

В Библии нет ни яиц, ни куличей, ни застольных правил — Евангелия описывают только события: Тайную вечерю в четверг, Распятие в пятницу и Воскресение в воскресенье. Отсюда и пасхальное приветствие «Христос воскресе! — Воистину воскресе!», которое христиане обмениваются уже первые века: его называют «ангельским», ведь так ангел возвестил мироносицам о пустом гробе.

Что можно, а что нет: главные развилки

красить яйца можно в любой день и в любой цвет — церковь это никак не регламентирует;

куличи разрешено печь даже в Страстную пятницу — нельзя именно есть до окончания литургии из‑за поста;

мыться и наводить порядок можно, но после службы, а не вместо неё; несрочные дачные дела лучше отложить;

на кладбище идти не запрещено, но поминовение усопших — Радоница, а усопшим нужна молитва, а не куличи на могиле;

гадания на Пасху неприемлемы всегда, даже в шутку, а «четверговая соль от сглаза» — чистое суеверие.

Откуда взялись куличи и творожная пасха

Освящённые куличи — выражение разговорное: во время богослужения пищу благословляют, а не освящают. Кулич — домашняя версия артоса, церковного пасхального хлеба. Творожная пирамидка с буквами «ХВ» напоминает о Гробе Господнем, но обязательным блюдом не является.

Какие суеверия не работают

Освящённые яйца портятся как обычные, и это не дурной знак — скорлупа не святыня, её лучше закопать. «На Пасху нельзя работать» — не канонический запрет: врачи, пожарные и дежурные совершают богоугодные дела.

И главное: «на Пасху всё можно» — ложное представление, праздник не повод для пьянства. Длинные выходные — отличный повод соединить отдых с настоящим смыслом праздника: вечерняя служба, тихое застолье с близкими и никакой магии.

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