Пять сортов низкорослых томатов, которые можно растить дома: чем различаются кусты и какие нужны горшки

Какие сорта выбрать для домашнего огорода

Когда хочется своих помидоров прямо с подоконника, глаза разбегаются: «Балконное чудо», «Чудо на окошке», «Каменный цветок» — названия одно другого привлекательнее.

Но тут есть подвох: маленькие плоды не всегда растут на маленьких кустах. Один томат остановится на 25–30 см, другой вытянется до 40 и потребует больше места.

Пять компактных сортов для квартиры

«Чудо на окошке» («Аэлита») — вариант для небольшого стеллажа; смотрите на заявленную высоту растения на упаковке. «Балконное чудо» жёлтое («Партнёр») — может продолжить плодоношение после первого урожая, если куст здоров и получает достаточно света. «Каменный цветок» («Партнёр») — перед покупкой изучите фото взрослых растений: кусты одной высоты занимают разное место по ширине. «Беби» («Поиск», серия «4 лета») — сверяйте название, производителя и высоту: в продаже встречаются похожие сорта. «Горшечный» красный («Гавриш») — название не отменяет правильного объёма горшка и питания.

Какой горшок выбрать

Ориентир простой: для кустов высотой 25–30 см хватит 2 литров, для 35–40 см лучше взять 3 литра. Маленькие ёмкости экономят место, но земля в них быстро пересыхает, особенно когда куст увешан плодами.

Сначала сеянцы растут в стаканчиках около 400 мл, а с 4–5 настоящими листьями переезжают на постоянное место. В дне обязательно нужны отверстия для стока воды.

Что учесть перед покупкой

представляйте взрослое растение на вашем окне: листьям и кистям нужен запас пространства;

оставляйте место между горшками — затеняющие друг друга кусты плодоносят хуже;

крупные сорта вроде «Оранжевого земледельца» требуют простора и опоры — это уже не подоконник, а окно целиком.

Лучший комнатный томат — не тот, что усыпан плодами на картинке, а тот, которому действительно найдётся место в квартире.

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