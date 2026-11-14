По первому снегу — обязательно: 1 горсть под смородину — и ягоды летом с виноград

Осень — удачное время позаботиться о будущем урожае смородины.

Зола, оставшаяся после сжигания стеблей и листьев подсолнечника, содержит калий, фосфор, кальций, магний и микроэлементы.

Агроном Нелли Гуляева отмечает: особенно ценно вносить такую золу под снег — она успеет постепенно раствориться и обогатить почву к весне. Такой подход экономит время и не требует покупных удобрений.

Почему именно зола подсолнечника

Калий отвечает за размер ягод, их вкус и сахаристость, а также повышает устойчивость смородины к болезням и непогоде. Фосфор нужен для развития корней, цветения и плодоношения. Кальций укрепляет ткани растения, магний участвует в фотосинтезе. В составе есть и бор, марганец, цинк — все они важны для полноценного развития куста.

Как вносить золу по снегу

Дождитесь конца осени, когда уже выпал первый снег, но сильные морозы еще не ударили. Рассыпьте золу равномерно вокруг куста, стараясь не попадать на ветки. Для смородины обычно достаточно 150–200 граммов на куст; на очень кислой почве дозу можно немного увеличить.

Снег послужит естественным барьером, а талая вода постепенно доставит питательные вещества к корням. Важно использовать чистую золу без остатков пластика и посторонних примесей.

Полезный совет

Не смешивайте золу с азотными удобрениями или свежим навозом — полезные соединения потеряют силу. Если хотите усилить эффект, часть золы можно заделать в верхний слой почвы вокруг куста еще до снега, а часть рассыпать по первому снегу. Так питание будет поступать постепенно в течение всей зимы.