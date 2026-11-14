Летний отдых — в лидерах: его выбрала почти половина работающих жителей Петербурга

Когда петербуржцы хотят отдыхать

Планы на отпуск в 2027 году у жителей Петербурга уже почти сформированы — и лето уверенно держит лидерство. Исследование SuperJob показывает, как возраст, семейное положение и даже пол влияют на выбор сезона для отдыха.

Кто и когда хочет отдыхать

Абсолютный фаворит — лето: его выбрали 44 % опрошенных петербуржцев. Ещё 10 % планируют отпуск весной, 8 % — осенью, 6 % — зимой, а 11 % будут отдыхать строго по графику отдела кадров.

Особенно любят летние месяцы женщины и семьи с детьми: среди родителей такой вариант предпочли 50 %, а среди тех, у кого детей нет, — только 38 %. При этом бездетные горожане вдвое чаще выбирают осень.

Возраст тоже имеет значение

Молодёжь до 35 лет чуть менее склонна к классическому «летнему» отпуску — летом собираются отдыхать 40 % этой группы. Среди тех, кто старше 35, таких уже 48 %.

Зато молодые респонденты охотнее рассматривают осень и зиму как время для поездок — видимо, им проще подстроить отдых под гибкий график или взять короткие поездки вне высокого сезона.

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