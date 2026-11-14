Зимний домик для уличных кошек: из пенопласта, ящика или готовый - что теплее и безопаснее

Как сделать зимний домик для уличной кошки

Для уличной кошки можно сделать утепленный домик, в котором животное станет греться. Он должен быть тесным, иметь вход около 15 см и слой соломы внутри. Идеальным вариантом для домика станет пенопластовый ящик, который поставили в контейнер или коробку. Внутрь нельзя класть одеяла, так как они быстро намокают и теряют свои свойства.

Материал для домика

Самый просто вариант - использование ящика из пенопласта, в котором обычно продают рыбу или продукты. Материал прекрасно держит тепло, является легким. Кошка может грызть пенопласт, поэтому его придется закрыть пленкой или поставить в контейнер.

Можно рассмотреть в качестве домика пластиковый контейнер с теплым материалом внутри. Утеплитель придется обшить тканью, иначе животное сумеет до него добраться.

Коробка из картона не сможет стать долговечным домом для кошки, так как она быстро мокнет.

Как сделать домик

В большом пространстве тепло не будет удерживаться, но важно оставить немного места для того, чтобы животное могло развернуться. Вход будет находиться сбоку, его ширина не должна превышать 15 см. Это отверстие закрывается шторкой из резины или пленки.

Домик для уличного животного следует поставить на кирпичи или поддон, иначе согреться в нем будет сложно. Крыша должна иметь скат, что позволит не задерживаться снегу. Отличное место для самоделки - у стены дома, под навесом. Важно не ставить домик рядом с дорогой.

Что потребуется дополнительно

В качестве подстилки подойдет только солома, так как она практически не впитывает влагу. Менять материал следует один раз в неделю.

Рядом с жильем стоит поставить емкость с теплой водой и миску с кормом. Размещать еду внутри домика нельзя, так как это привлечет мышей и крыс, сообщает gogov.ru.

Если вы хотите помочь нескольким кошкам, то лучше сделать для них 2-3 домика, чем один большой.

Рекомендация

На маркетплейсах можно найти готовые домики для уличных кошек, но важно выбирать только те варианты, которые имеют хорошее утепление. Учитывайте климат в своем регионе.

Фото: Сгенерировано ИИ

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