Как правильно хранить аккумуляторы: какая температура им вредит и нужен ли полный заряд перед зимой

Пила или шуруповерт способны долгое время лежать без дела, но позже они могут понадобиться буквально на полчаса. Часто можно столкнуться с пустой батареей или быстрой разрядкой, что вызывает вопросы. Не нужно спешить менять аккумулятор, ведь изначально нужно выяснить, что с ней произошло.
Какая температура подходит для хранения аккумуляторов
Для этой цели следует найти сухое место, где температура составляет примерно +10…+25 градусов. Рядом не должно быть нагревательных приборов.
Есть аккумуляторы, которые можно хранить и при минусовой температуре, но такое встречается не так уж и часто. Обычно правила хранения пишут в инструкции к инструменту.
Почему заряд пропадает на холоде
Батарее на холоде сложно отдавать энергию, ведь все процессы происходят медленнее. Из-за увеличения внутреннего сопротивления шуруповерт или пила могут отключиться раньше, чем в теплом помещении.
Не стоит оценивать исправность аккумулятора после использования на холоде. Дайте ему согреться при допустимых градусах, воспользуйтесь зарядкой, только после чего делайте выводы. Если даже в тепле он быстро садится, то следует обратиться к мастеру.
С каким зарядом можно убирать аккумулятор на длительный срок
Кто-то советует держать заряд на 50%, но такой совет подходит не для всех аккумуляторов. Если батарея разряжена полностью, то ее нельзя убирать даже на несколько месяцев - это может привести к неисправности, сообщает gogov.ru.
Что сделать перед хранением
- Снять аккумулятор с инструмента.
- Убедиться, что контакты и корпус являются чистыми.
- Проверить, что в месте хранения нет металлических деталей (гвоздей, ключей, саморезов).
- Прочитать инструкцию о нужном уровне зарядки.
Фото: Сгенерировано ИИ
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