Как правильно хранить аккумуляторы: какая температура им вредит и нужен ли полный заряд перед зимой

Правила хранения аккумуляторов - от этого зависит их срок службы

Пила или шуруповерт способны долгое время лежать без дела, но позже они могут понадобиться буквально на полчаса. Часто можно столкнуться с пустой батареей или быстрой разрядкой, что вызывает вопросы. Не нужно спешить менять аккумулятор, ведь изначально нужно выяснить, что с ней произошло.

Какая температура подходит для хранения аккумуляторов

Для этой цели следует найти сухое место, где температура составляет примерно +10…+25 градусов. Рядом не должно быть нагревательных приборов.

Есть аккумуляторы, которые можно хранить и при минусовой температуре, но такое встречается не так уж и часто. Обычно правила хранения пишут в инструкции к инструменту.

Почему заряд пропадает на холоде

Батарее на холоде сложно отдавать энергию, ведь все процессы происходят медленнее. Из-за увеличения внутреннего сопротивления шуруповерт или пила могут отключиться раньше, чем в теплом помещении.

Не стоит оценивать исправность аккумулятора после использования на холоде. Дайте ему согреться при допустимых градусах, воспользуйтесь зарядкой, только после чего делайте выводы. Если даже в тепле он быстро садится, то следует обратиться к мастеру.

С каким зарядом можно убирать аккумулятор на длительный срок

Кто-то советует держать заряд на 50%, но такой совет подходит не для всех аккумуляторов. Если батарея разряжена полностью, то ее нельзя убирать даже на несколько месяцев - это может привести к неисправности, сообщает gogov.ru.

Что сделать перед хранением

Снять аккумулятор с инструмента.

Убедиться, что контакты и корпус являются чистыми.

Проверить, что в месте хранения нет металлических деталей (гвоздей, ключей, саморезов).

Прочитать инструкцию о нужном уровне зарядки.

Фото: Сгенерировано ИИ

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