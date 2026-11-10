Плитка в ванной — прошлый век и колхоз: для стен найден другой материал — выглядит дорого, а хлопот меньше

Какое покрытие заменит привычную плитку в ванной комнате

Ремонт ванной комнаты является испытанием для каждого человека, ведь он требует больших затрат. Обычно все начинается с выбора плитки и затирки, после чего приходится оплачивать услуги мастера. Даже на самых качественных материалах способна появиться плесень.

Но можно расслабиться и забыть про кафель, так как есть альтернатива. Речь идет о влагостойких панелях SPC. Со стороны они напоминают дорогую отделку из камня, при этом отличаются простой установкой.

Подробнее о материале

Эти панели делаются из композита на основе полимера и минерального наполнителя. Можно выбрать мраморное, гранитное, бетонное и прочие покрытия. Из-за небольшого количества стыков “каменные” панели смотрятся невероятно дорого.

Преимущества панелей

У плитки есть много швов, но панели лишены такого недостатка. Благодаря этому не будет скапливаться грязь, образовываться плесень. Для уборки достаточно использовать влажную тряпку.

Монтаж также является сильной стороной SPC-панелей. Некоторые виды допускается наклеивать прямо на старую плитку, сообщает vluki.ru.

Как правильно клеить панели

Для работы вам нужно взять панели, соединительные профили, специальный клей и герметик. В тех местах, где может попасть вода, необходимо сделать систему гидроизоляции, а также убедиться в герметичности соединений.

Срок службы отделки

Панели смогут прослужить долгие годы, если качественно их установить, а также обеспечить правильный уход. Для материала не подходят агрессивные гели, порошки и прочие химические составы. Достаточно средства для посуды или мыла.

Совет

Перед установкой панелей важно убедиться, что стена является ровной, иначе отделка не получится качественной.

Фото: Сгенерировано ИИ

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