Беру в "Светофоре" по 5 банок черного мыла: нестандартно использую его дома и на даче - лучший помощник

Лайфхаки с черным мылом из "Светофора"



На полках дискаунтеров можно встретить настоящие сокровища для хозяек, но не все об этом знают. В “Светофоре” по низкой цене продаются банки с черным мылом, которое обычно используется для бани и душа. Это средство можно применять и в других целях. Оно пригодится как в хозяйстве, так и на огороде.

Удаление нагара, копоти и плесени

В черном мыле содержится достаточно натуральных омыленных жирных кислот и березового дегтя, из-за чего оно не уступает по качеству дорогостоящим обезжиривателям.

Средство подойдет для удаления нагара с противней, сковородок, мангальных решеток. Для этого достаточно нанести пасту на сухой металл, оставить в таком виде на 40 минут. Мыльная пена превращает нагар в кашицу, которая легко удалится с поверхностей.

Черное мыло даже способно справиться с плесенью на кафеле, в душевых кабинах.

Защита дачи от вредителей и грибка

В саду черное мыло станет органическим инсектицидом, который можно использовать для опрыскивания деревьев, кустарников и прочих культур. Запах дегтя отпугивает любых насекомых, при этом не вредит растениям. Для приготовления состава понадобится 10 литров воды и 100 г мыла. Содержание фитонцидов способствует и уничтожению спор мучнистой росы.

Французский способ защиты древесины

В садах Прованса черное мыло смешивают с золой до густой пасты, после чего наносят состав на кору деревьев, защищая их от лишайников, вредителей и грибков. Для приготовления состава берут один стакан золы и 2 столовые ложки черного мыла. Полученный состав наносят малярной кистью, сообщает pg12.ru.

Совет

После приготовления любых защитных составов важно сразу использовать средство, что позволит получить максимальный результат.

Фото: Сгенерировано ИИ

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