Скупаю ватные палочки в «Светофоре» и Fix Price пачками: делаю ёлочки на Новый год — гости не верят, из чего такая красота

Как сделать новогодние елочки из ватных палочек

В магазинах, где продаются новогодние украшения, можно увидеть разнообразные декоративные елочки, но они всегда имеют высокую стоимость. Новогодний декор получится сделать и своими руками. Для этого потребуются самые дешевые материалы.

Попробуйте сделать белоснежные елочки из ватных палочек. Они получаются объемными, напоминают деревья в снегу, что точно создаст праздничную атмосферу.

Подготовка

Для поделки необходимо взять ватные палочки, плотный лист картона, ножницы, клей, а также любые небольшие украшения.

Лист картона сверните в конус, зафиксируйте клеем. Основание должно быть устойчивым, поэтому при необходимости воспользуйтесь ножницами. Каждую ватную палочку разрежьте на две части.

Сборка елочки

Начните приклеивать половинки палочек, двигайтесь снизу вверх. Ватные кончики должны быть немного наружу. Каждый новый ряд станет перекрывать предыдущий, из-за чего не будет видно картона.

Лучше всего использовать клей, который подходит не только для картона, но и пластика. Работа получится особенно аккуратной, если давать каждому ряду подсохнуть.

Финальный этап

Придать белому деревцу праздничное настроение получится в том случае, если наклеить бусины, звездочки, декоративные бантики и прочие украшения. Декора должно быть в меру.

Совет: если вы желаете сделать заснеженные ветви, то нанесите на некоторые кончики ватных палочек немного клея, после чего присыпьте их блестками.

Куда поставить декор

Елочки из ватных палочек будут прекрасно смотреться на камине, комоде, праздничном столе. Важно держать их подальше от свечей, ламп и других источников нагрева, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова намерена сделать на этот Новый год не только белые елочки, но и зеленые. Для этого необходимо пропитать ватные палочки маркером или зеленкой. Красящий состав должен высохнуть, только после чего можно начать собирать елочку.

Фото: Сгенерировано ИИ

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