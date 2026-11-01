Париж из окна и тайны старых плёнок: в Петербурге открылась выставка редких фотографий Билибина

Экспозиция открыта в Санкт-Петербурге, в выставочном зале «Смольный».

Каждый из нас с детства помнит иллюстрации Ивана Билибина. Царевна-лягушка, Баба-яга, четкие черные контуры и узоры — этот стиль ни с чем не спутать.

Но мало кто знает, что Билибин был еще и потрясающим фотографом. И брал он в руки камеру вовсе не для того, чтобы просто сделать семейный снимок на память.

Взгляд художника через объектив

Фотографировать Билибин начал еще в молодости. В начале 1900-х годов он ездил по русской глубинке и снимал старинные деревянные церкви, чтобы потом использовать эти детали в рисунках.

Однако со временем камера стала для него отдельным инструментом творчества. Билибин смотрел в видоискатель как профессиональный график.

Он идеально выстраивал композицию, ловил четкие тени и находил неожиданные ракурсы. Для начала XX века такой подход был новаторским: фотографию тогда еще редко считали настоящим искусством.

Восточная экзотика и парижские будни

После революции художник покинул Россию. Шестнадцать лет — с 1920 по 1936 год — он провел в эмиграции. Именно этому периоду посвящена выставка «Публикуется впервые. Фотографии Ивана Билибина».

Сначала была жизнь в Каире. Билибина заворожил Восток. Он бродил по старым кварталам, снимал мечети, пирамиды в Гизе, экзотических животных в зоопарке и уличных торговцев.

Затем семья перебралась в Париж. На смену восточной суете пришли тихие европейские улочки, пикники у моря и уютный домашний быт.

Настоящий музейный детектив

У этих кадров удивительная судьба. Огромный архив художника сохранил его пасынок Мстислав Потоцкий. Позже эта коллекция попала в Ивангородский музей, где хранится до сих пор.

Сотрудники Музейного агентства проделали огромную работу. Они буквально по крупицам восстановили истории почти каждого кадра и заново отпечатали снимки со старых оригинальных негативов.

Не обошлось и без открытий:

Точный адрес в Париже. Ученые долго не знали, где именно жила семья. Помог снимок, сделанный из окна квартиры: по архитектуре домов напротив исследователи вычислили точный адрес.

Ученые долго не знали, где именно жила семья. Помог снимок, сделанный из окна квартиры: по архитектуре домов напротив исследователи вычислили точный адрес. Французская дружба. Историки нашли фотодоказательство поездки Билибина в гости к знаменитому французскому художнику Морису Дени в 1926 году. Раньше об этой встрече знали только по картине жены Билибина, а теперь увидели ее своими глазами.

Стоит увидеть своими глазами

Выставка приурочена к 150-летию мастера. Она открывает совершенно другого Билибина — живого, наблюдательного, умеющего видеть красоту в случайном моменте.

Экспозиция открыта в Санкт-Петербурге, в выставочном зале «Смольный» (ул. Смольного, дом 3). Выставка продлится долго — до 10 марта 2027 года, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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