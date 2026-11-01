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Ночной трюк с уксусом: залейте в лоток стиральной машины — и утром он сияет как новый

Опубликовано: 1 ноября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ночной трюк с уксусом: залейте в лоток стиральной машины — и утром он сияет как новый
фото legion-media
Как вернуть чистоту лотку стиральной машины без лишних хлопот

Лоток для моющих средств есть в каждой стиралке, но про его уборку вспоминают, когда уже появляются разводы и неприятный запах. Со временем на стенках скапливается плотный налёт — он не только портит вид, но и мешает нормальной работе техники.

Не стоит ждать крайних случаев: простая профилактика и грамотная чистка решают проблему быстро.

Откуда берётся налёт

Главная причина — обычный стиральный порошок: часть гранул не успевает раствориться и оседает в пазах и углублениях. Постепенно остатки спрессовываются в твёрдый слой, который всё труднее убрать. Чем дольше не чистить лоток, тем плотнее становятся отложения.

Как почистить лоток уксусом — простой способ

Уксусная кислота мягко размягчает налёт, и потом его легко смыть. Вот что реально помогает:

  • извлеките лоток и замочите в растворе 9% уксуса и воды (1:1) на 7–8 часов — удобнее сделать это вечером;
  • после замачивания промойте деталь водой и протрите, а нишу внутри машины аккуратно протрите той же смесью;
  • не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами и обязательно наденьте перчатки;
  • перед чисткой загляните в инструкцию — некоторые производители ограничивают контакт деталей с кислотами.

Профилактика, чтобы не пришлось долго оттирать

Чтобы налёт почти не появлялся, достаточно пары простых привычек: дозировать порошок по норме, оставлять лоток приоткрытым после стирки и раз в месяц ополаскивать тёплой водой. Так техника прослужит дольше, а запах останется нейтральным.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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