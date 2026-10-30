Какие документы лучше хранить всю жизнь, и чем грозит их потеря

В течение жизни у россиян скапливается очень много официальных бумаг. Часть можно периодически выбрасывать, но некоторые необходимо хранить всю жизнь, даже при наличии цифровой копии

Свидетельство о рождении

После получения паспорта оно кажется ненужным, но это заблуждение. Документ пригодится при оформлении наследства, дарении имущества, подтверждении родства с пожилыми родителями и получении льгот. Восстановить в случае утери его можно в ЗАГСе по месту рождения, но если вы родились в другом городе, а архив плохо ведётся или пострадал, процесс затянется.

Свидетельства о заключении и расторжении брака

Они подтверждают смену фамилии, что важно при восстановлении других документов. Нужны при вступлении в наследство и юридических сделках. Особенно сложно восстановить свидетельство о расторжении брака, если развод был в советское время: архивы разных лет хранятся по-разному.

Документы на недвижимость

Их потеря создаёт самые серьёзные проблемы при восстановлении. Права собственности с 2016 года регистрируются в ЕГРН, и выписку можно заказать повторно. Но оригинал договора купли-продажи или акта приёмки квартиры восстановить сложно.

Документы на землю и дачный участок

Особенно касается тех, кто получил участок в советское время. Многие дачники до сих пор имеют только членские книжки садового товарищества или бумаги 1980–90-х. Их потеря создаёт сложности при продаже, наследовании и регистрации по «дачной амнистии».

Трудовая книжка

Для тех, кто начал работать до 2000 года, это очень важный документ. До 1998 года стаж в электронные базы не вносился, и Социальный фонд увидит его только по бумагам. Восстановить советский стаж можно через архивы предприятий, государственные архивы или свидетелей, но это крайне сложный путь.

Документы об образовании

Аттестат и дипломы храните, даже если вы давно трудоустроены. Они нужны при оформлении пенсии и подтверждении квалификации. Восстановить диплом советского вуза, которого уже не существует, иногда невозможно.

Документы, подтверждающие льготы

Удостоверения ветерана, инвалида, участника ликвидации Чернобыльской катастрофы тоже необходимо хранить. Льготы предоставляются только по оригиналам, а восстановление займет время.

Совет: сделайте цифровые копии документов. Сфотографируйте или отсканируйте все важные документы и сохраните в компьютере. Они не заменят оригиналы юридически, но помогут быстрее восстановить данные.

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