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Зачем мочить ягель и как понять волка: идем в Ленинградский зоопарк за научными секретами

Опубликовано: 30 октября 2026 12:46
 Проверено редакцией
Зачем мочить ягель и как понять волка: идем в Ленинградский зоопарк за научными секретами
Зачем мочить ягель и как понять волка: идем в Ленинградский зоопарк за научными секретами
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Зверинец снова открыл запись на интерактив «Вслед за Пыжиком».

Тайна Севера: идем «Вслед за Пыжиком»

Для детей от 8 лет зоопарк снова открыл запись на интерактив «Вслед за Пыжиком».

Кстати, пыжик — это не только памятник на Фонтанке, но и традиционное название детеныша северного оленя. Именно этот рогатый гид проведет ребят по тайнам Арктики.

Здесь все можно пощупать своими руками. Дети узнают:

  • почему олени не мерзнут даже в лютые морозы;
  • потрогают настоящую шерсть и тяжелые рога;
  • проведут научные опыты с лишайниками и ягелем (главной оленьей едой).

Финал программы — поход к вольеру белого медведя. Скорее всего, гости увидят любимицу петербуржцев — медведицу Хаарчаану. Ребята сами приготовят для нее полезное арктическое угощение.

  • Когда: 31 октября и 3 ноября в 11:00.
  • Где: сбор у большой карты зоопарка.
  • Билеты: на саму программу нужно купить билет заранее на сайте зоопарка. Родителям билет на программу не нужен (только стандартный входной в зоопарк).

Разговор по душам: волки Мрак и Сумрак и их «вожак»

Вторая новость — для любителей хищников любого возраста. В зоопарке пройдут встречи с Дмитрием Васильевым. Это один из самых харизматичных лекторов и зоологов города.

Дмитрий Юрьевич — главный человек для местных волков Мрака и Сумрака. Он воспитывал их с щенячьего возраста. Серые хищники признают в нем безоговорочного лидера стаи.

На лекции специалист без прикрас расскажет:

  • как на самом деле устроена волчья семья;
  • почему волки из сказок не имеют ничего общего с реальными животными;
  • на каком языке говорят эти умные звери и как они проявляют эмоции.

Лекция пройдет в уютном зале Лектория. Это живой диалог, где можно задать любой вопрос, рассказали в зоопарке.

  • Когда: 31 октября и 3 ноября в 16:30.
  • Где: зал Лектория.
  • Цена: бесплатно. Понадобится только обычный входной билет в зоопарк.

Ранее «Городовой» рассказывал, что центр Петербурга превратится в сказку к Новому году.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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