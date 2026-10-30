Зачем мочить ягель и как понять волка: идем в Ленинградский зоопарк за научными секретами

Зверинец снова открыл запись на интерактив «Вслед за Пыжиком».

Тайна Севера: идем «Вслед за Пыжиком»

Для детей от 8 лет зоопарк снова открыл запись на интерактив «Вслед за Пыжиком».

Кстати, пыжик — это не только памятник на Фонтанке, но и традиционное название детеныша северного оленя. Именно этот рогатый гид проведет ребят по тайнам Арктики.

Здесь все можно пощупать своими руками. Дети узнают:

почему олени не мерзнут даже в лютые морозы;

потрогают настоящую шерсть и тяжелые рога;

проведут научные опыты с лишайниками и ягелем (главной оленьей едой).

Финал программы — поход к вольеру белого медведя. Скорее всего, гости увидят любимицу петербуржцев — медведицу Хаарчаану. Ребята сами приготовят для нее полезное арктическое угощение.

Когда: 31 октября и 3 ноября в 11:00.

31 октября и 3 ноября в 11:00. Где: сбор у большой карты зоопарка.

сбор у большой карты зоопарка. Билеты: на саму программу нужно купить билет заранее на сайте зоопарка. Родителям билет на программу не нужен (только стандартный входной в зоопарк).

Разговор по душам: волки Мрак и Сумрак и их «вожак»

Вторая новость — для любителей хищников любого возраста. В зоопарке пройдут встречи с Дмитрием Васильевым. Это один из самых харизматичных лекторов и зоологов города.

Дмитрий Юрьевич — главный человек для местных волков Мрака и Сумрака. Он воспитывал их с щенячьего возраста. Серые хищники признают в нем безоговорочного лидера стаи.

На лекции специалист без прикрас расскажет:

как на самом деле устроена волчья семья;

почему волки из сказок не имеют ничего общего с реальными животными;

на каком языке говорят эти умные звери и как они проявляют эмоции.

Лекция пройдет в уютном зале Лектория. Это живой диалог, где можно задать любой вопрос, рассказали в зоопарке.

Когда: 31 октября и 3 ноября в 16:30.

31 октября и 3 ноября в 16:30. Где: зал Лектория.

зал Лектория. Цена: бесплатно. Понадобится только обычный входной билет в зоопарк.

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