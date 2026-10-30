Зачем мочить ягель и как понять волка: идем в Ленинградский зоопарк за научными секретами

Тайна Севера: идем «Вслед за Пыжиком»
Для детей от 8 лет зоопарк снова открыл запись на интерактив «Вслед за Пыжиком».
Кстати, пыжик — это не только памятник на Фонтанке, но и традиционное название детеныша северного оленя. Именно этот рогатый гид проведет ребят по тайнам Арктики.
Здесь все можно пощупать своими руками. Дети узнают:
- почему олени не мерзнут даже в лютые морозы;
- потрогают настоящую шерсть и тяжелые рога;
- проведут научные опыты с лишайниками и ягелем (главной оленьей едой).
Финал программы — поход к вольеру белого медведя. Скорее всего, гости увидят любимицу петербуржцев — медведицу Хаарчаану. Ребята сами приготовят для нее полезное арктическое угощение.
- Когда: 31 октября и 3 ноября в 11:00.
- Где: сбор у большой карты зоопарка.
- Билеты: на саму программу нужно купить билет заранее на сайте зоопарка. Родителям билет на программу не нужен (только стандартный входной в зоопарк).
Разговор по душам: волки Мрак и Сумрак и их «вожак»
Вторая новость — для любителей хищников любого возраста. В зоопарке пройдут встречи с Дмитрием Васильевым. Это один из самых харизматичных лекторов и зоологов города.
Дмитрий Юрьевич — главный человек для местных волков Мрака и Сумрака. Он воспитывал их с щенячьего возраста. Серые хищники признают в нем безоговорочного лидера стаи.
На лекции специалист без прикрас расскажет:
- как на самом деле устроена волчья семья;
- почему волки из сказок не имеют ничего общего с реальными животными;
- на каком языке говорят эти умные звери и как они проявляют эмоции.
Лекция пройдет в уютном зале Лектория. Это живой диалог, где можно задать любой вопрос, рассказали в зоопарке.
- Когда: 31 октября и 3 ноября в 16:30.
- Где: зал Лектория.
- Цена: бесплатно. Понадобится только обычный входной билет в зоопарк.
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