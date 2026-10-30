Полила гортензию ковшом «чая» — теперь цветам тепло даже в −35 °C — зимовка пройдет без проблем

Осенняя подкормка гортензии

Гортензия представляет собой декоративный многолетник с высокой зимостойкостью, однако при экстремально низких температурах соцветия могут пострадать даже под укрывным материалом.

В конце октября, в период метаболической перестройки растения, требуется проведение специфических агротехнических мероприятий. Неподготовленные кусты подвержены повреждениям при достижении порога −18°C, что создает риск гибели молодых побегов при более серьезных заморозках.

В осенний период необходимо внесение калийно-фосфорных удобрений. Калий способствует укреплению клеточных мембран, обеспечивая морозостойкость, а фосфор активизирует процессы накопления питательных веществ в корневой системе.

Для этого следует приготовить особый «согревающий чай», который состоит из 4 компонентов. Нам понадобится 25 г сульфата калия, 20 г суперфосфата, 150 г древесной золы и 2 стакана настоя луковой шелухи.

В первую очередь необходимо растворить минеральные удобрения в теплой воде, после чего внести процеженный настой луковой шелухи. Затем следует добавить просеянную золу и тщательно перемешать полученный состав.

Готовое удобрение следует вносить по периметру приствольного круга с отступом 30 см от основания куста, где сосредоточена основная масса всасывающих корней. Для обработки одного взрослого растения требуется 2 ведра рабочего раствора.

После полива опрыскиваем растение медным купоросом (5 г на литр). Затем следует нанести десятисантиметровый слой торфа, что обеспечит растению оптимальную зимовку и позволит сохранить его жизнеспособность даже при экстремально низких температурах.

Фото сгенерировано ИИ

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