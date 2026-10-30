Ангелы Исаакия идут на «поправку»: что ждет знаменитых хранителей собора

Время и суровая петербургская погода безжалостны к скульптурам.

Петербург невозможно представить без Исаакиевского собора. Но если присмотреться к его углам на высоте 11-этажного дома, можно заметить тех, кто стоит там уже почти 170 лет — четыре скульптурные композиции «Ангелы со светильником».

Время и суровая петербургская погода оказались к ним немилосердны. Сейчас власти города решили: пора спасать.

Почему им нужна помощь?

Наши «ангелы» покрылись трещинами, сквозными дырами, а их каркасы начали корродировать и расходиться по швам, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на экспертизу КГИОП.

Специалисты решили, что будут делать «операцию» на месте.

Минимум демонтажа. Разбирать каркасы полностью не будут. Это избыточно.

Разбирать каркасы полностью не будут. Это избыточно. Точечный ремонт. Основную «хирургию» проведут прямо на аттиках собора.

Основную «хирургию» проведут прямо на аттиках собора. В мастерские — только часть. Снимут лишь крылья, сами светильники и детали декора. Их маркируют, отвезут в тепло, подлатают и вернут на место.

Снимут лишь крылья, сами светильники и детали декора. Их маркируют, отвезут в тепло, подлатают и вернут на место. Никаких «теплиц». Строить на лесах громоздкие системы обогрева не станут. Работать планируют в комфортный сезон, когда погода сама позволит металлу «дышать».

Немного истории

Эти скульптуры — работа знаменитого Ивана Витали. Он создавал их в 1851–1852 годах, когда возведение Исаакия подходило к концу.

Интересный факт: изначально это были просто художественные композиции. Но уже через 20 лет, в начале 1870-х, к ним подвели газ. В большие церковные праздники эти светильники вспыхивали настоящим огнем, освещая небо над Петербургом.

Проект реставрации уже готов — на него потратили 4,6 миллиона рублей. Это значит, что все технические сложности просчитаны, а риски сведены к минимуму.

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