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Ангелы Исаакия идут на «поправку»: что ждет знаменитых хранителей собора

Опубликовано: 30 октября 2026 14:47
 Проверено редакцией
Ангелы Исаакия идут на «поправку»: что ждет знаменитых хранителей собора
Ангелы Исаакия идут на «поправку»: что ждет знаменитых хранителей собора
Global Look Press / Zamir Usmanov
Время и суровая петербургская погода безжалостны к скульптурам.

Петербург невозможно представить без Исаакиевского собора. Но если присмотреться к его углам на высоте 11-этажного дома, можно заметить тех, кто стоит там уже почти 170 лет — четыре скульптурные композиции «Ангелы со светильником».

Время и суровая петербургская погода оказались к ним немилосердны. Сейчас власти города решили: пора спасать.

Почему им нужна помощь?

Наши «ангелы» покрылись трещинами, сквозными дырами, а их каркасы начали корродировать и расходиться по швам, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на экспертизу КГИОП.

Специалисты решили, что будут делать «операцию» на месте.

  • Минимум демонтажа. Разбирать каркасы полностью не будут. Это избыточно.
  • Точечный ремонт. Основную «хирургию» проведут прямо на аттиках собора.
  • В мастерские — только часть. Снимут лишь крылья, сами светильники и детали декора. Их маркируют, отвезут в тепло, подлатают и вернут на место.
  • Никаких «теплиц». Строить на лесах громоздкие системы обогрева не станут. Работать планируют в комфортный сезон, когда погода сама позволит металлу «дышать».

Немного истории

Эти скульптуры — работа знаменитого Ивана Витали. Он создавал их в 1851–1852 годах, когда возведение Исаакия подходило к концу.

Интересный факт: изначально это были просто художественные композиции. Но уже через 20 лет, в начале 1870-х, к ним подвели газ. В большие церковные праздники эти светильники вспыхивали настоящим огнем, освещая небо над Петербургом.

Проект реставрации уже готов — на него потратили 4,6 миллиона рублей. Это значит, что все технические сложности просчитаны, а риски сведены к минимуму.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сибирский театр уберёг царское сокровище.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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