Вяжущая хурма - не проблема: делаю ее сладкой и готовлю нежнейший десерт - круче любых тортов и пирожных

Как приготовить из хурмы нежное лакомство

Если вы купили вяжущую хурму, то не торопитесь ее выбрасывать. Недозрелые плоды еще можно спасти. Есть как быстрые способы, так и те, где придется немного подождать.

Что нужно делать

Положить хурму в пакет с яблоками или бананами. Фрукты выделяют этилен, который способствует созреванию хурмы. Плоды станут вкусными уже через 3 дня.

Отправить хурму в морозильник на несколько часов.

Выложить хурму в теплую воду на 12 часов.

Выбрать нужно только один из способов. Когда хурма стала вкусной, не торопитесь ее полностью съедать. Попробуйте запечь плоды с медом, орехами и йогуртом. Получается очень вкусно.

Что понадобится

хурма - 2 штуки; мед - 1 чайная ложка; йогурт густой - 3 столовые ложки; корица - по вкусу; грецкие орехи - 1 горсть.

Как приготовить

Разделяем хурму на две части, удаляем косточки и поливаем медом. Нагреваем духовку до 180 градусов, ставим плоды запекаться на 12 минут.

Подаем хурму с йогуртом и измельченными орехами сверху. Для дополнительного вкуса можно использовать корицу, сообщает дзен-канал "Сергей Малоземов".

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Для быстрого созревания хурмы Полина Аксенова использует морозильник. К этому способу она пришла после того, как купила плоды на рынке, которые лежали на морозе. После замерзания хурма становится намного вкуснее. Размораживать ее нужно в холодильнике.

Фото: Сгенерировано ИИ

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