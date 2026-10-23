Никаких больше оливье и крабовых: на Новый год делаю салат «Матрёшка» — настолько нежный и вкусный, что исчезает первым

Как приготовить салат "Матрешка" на Новый год

Многим хозяйкам уже не хочется готовить на Новый год привычный крабовый или оливье. Есть другой вариант салата, который удивит своим вкусом, а также станет украшением праздничного стола. Речь идет о салате “Матрешка”. В нем есть копченая курица, корейская морковь, зеленый лук и кукуруза. Ингредиенты выкладываются слоями, а сверху блюдо украшается черри, из-за чего напоминает “матрешку”.

Что понадобится

1 штука копченого куриного филе, 200 г моркови по-корейски, 3 куриных яйца, ½ банки кукурузы, 150 г соленых грибов, ½ пучка зеленого лука, 200 г майонеза, черри - для украшения.

Приготовление

Отварите куриные яйца, после чистки натрите их на терке. Измельчите лук, нарежьте грибы и куриную грудку. Выкладывайте слои в такой последовательности: куриная грудка, соленые грибы, куриные яйца, кукуруза, корейская морковь, лук. Каждый слой следует промазать майонезом. Разрежьте помидоры черри, выложите их сверху зеленого лука.

Готовый салат должен постоять в холодильнике хотя бы несколько часов для пропитки. После этого можно подавать блюдо на праздничный стол, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова намерена сделать салат "Матрешка" на Новый год-2027. Если приготовить блюдо с майонезом, то кому-то оно может показаться жирноватым. Именно поэтому лучше заменить майонез на сметану.

Фото: Сгенерировано ИИ

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