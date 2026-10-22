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Линия надежды: когда в Петербурге реально появится Кольцевая ветка метро

Опубликовано: 22 октября 2026 21:41
 Проверено редакцией
Линия надежды: когда в Петербурге реально появится Кольцевая ветка метро
Линия надежды: когда в Петербурге реально появится Кольцевая ветка метро
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Город готовит планировку Кольцевой линии.

Петербуржцы давно с завистью поглядывают на Москву. Там есть Большая кольцевая линия. В Петербурге же о таком маршруте пока только мечтают.

Недавно городские власти сделали шаг вперед — подготовили проект для нового участка будущей Кольцевой. Но не спешите радоваться: до первого поезда еще очень далеко.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилёв рассказал "Городовому", что происходит с проектом и когда мы сможем прокатиться по новому кольцу.

Что нарисовали на бумаге?

Город подготовил планировку второго участка Кольцевой линии. На схеме появились две новые станции — «Площадь Калинина» и «Арсенальная».

Вместе с первым участком они должны образовать рабочее полукольцо. Этот отрезок свяжет между собой сразу три ветки:

  • оранжевую (Лахтинско-Правобережную);
  • красную (Кировско-Выборгскую);
  • будущую коричневую (Красносельско-Калининскую).

Звучит здорово. Пассажирам больше не придется ехать через перегруженный центр, чтобы просто перебраться на соседнюю ветку.

Поедем в 2040 году?

В городском Генеральном плане стоит красивая дата — замкнуть все кольцо целиком к 2040 году. Это около 40 километров путей и два десятка станций.

Однако стройка еще даже не началась. Сейчас чиновники просто утверждают границы и резервируют землю.

"Заложенный в Генплане срок я бы назвал скорее целевым ориентиром. Сегодня мы видим важные подвижки — готовятся проекты планировки территории отдельных участков, резервируются земельные участки под станции и инфраструктуру.

Но это всё ещё предпроектная стадия, она не равна старту проходки тоннелей и не гарантирует темп ввода станций", - говорит депутат.

Петербург строит долго. Такова специфика грунтов. Исторический пример: первую, красную ветку строили 23 года. Построить целую линию с нуля всего за 14 лет для Петербурга — задача почти фантастическая.

"Кольцевая — новый сложный контур с множеством пересадок и, как правило, несколькими очередями строительства, инженерно и организационно тяжёлый проект для города.

Более реалистичный сценарий — поэтапный запуск рабочих участков (полукольца/пересадочных узлов), которые начнут разгружать центр и дадут эффект раньше.

И здесь главный критерий — понятная дорожная карта: какие очереди строим первыми, где будет максимальный пассажирский эффект и как это синхронизируется с вводом станций на обычных линиях", - отмечает Алексей Цивилёв.

Пока же горожанам остается только следить за новостями и надеяться, что бумага с проектами быстрее превратится в реальный щебень и рельсы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что проект ВСМ начал обрастать реальными деталями.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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