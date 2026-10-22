Парковка в Обухово, дорожка для пешеходов и поезд за 2 часа: проект ВСМ начал обрастать реальными деталями

Власти уже выкупили почти 95% всех необходимых участков.

Разговоры о скоростном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом шли годами. Теперь проект наконец-то перешел от красивых картинок к реальным делам.

Землю почти освободили

Чтобы проложить новые рельсы, нужно огромное количество земли.

Власти уже выкупили почти 95% всех необходимых участков, сообщил заместитель главы Минтранса РФ Алексей Шило на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме, пишет ТАСС.

Государство взяло эти расходы на себя, и это был один из самых сложных этапов. Раз земля почти на 100% готова, значит, строителям больше ничего не мешает укладывать полотно и возводить мосты.

Что прямо сейчас делают в Петербурге

В Северной столице стройка уже коснулась городской среды. ОАО «РЖД» выделили три участка земли во Фрунзенском и Невском районах, сообщили в Смольном.

Городские власти делают упор на удобство:

Возле станции «Обухово» сделают большой транспортный узел «Южный». Там появится просторная парковка для машин.

В районе Грузового проезда сделают удобные и безопасные пешеходные дорожки.

Главный вокзал для ВСМ построят прямо у Московского вокзала. Его внешний вид уже утвердили, он аккуратно впишется в исторический центр.

На чем мы будем ездить?

Для магистрали создают полностью отечественный поезд. Состав сможет разгоняться до 400 км/ч (в пути средняя скорость будет около 360 км/ч).

Самое главное отличие от «Сапсанов» — для новых поездов строят абсолютно отдельную, выделенную трассу. Они не будут делить рельсы с товарняками или обычными электричками.

Благодаря этому старая железная дорога разгрузится: по ней пустят больше пригородных поездов, и дачникам станет намного проще добираться до своих участков.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург открыл для туристов двери закрытых лабораторий.