Парковка в Обухово, дорожка для пешеходов и поезд за 2 часа: проект ВСМ начал обрастать реальными деталями

Разговоры о скоростном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом шли годами. Теперь проект наконец-то перешел от красивых картинок к реальным делам.
Землю почти освободили
Чтобы проложить новые рельсы, нужно огромное количество земли.
Власти уже выкупили почти 95% всех необходимых участков, сообщил заместитель главы Минтранса РФ Алексей Шило на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме, пишет ТАСС.
Государство взяло эти расходы на себя, и это был один из самых сложных этапов. Раз земля почти на 100% готова, значит, строителям больше ничего не мешает укладывать полотно и возводить мосты.
Что прямо сейчас делают в Петербурге
В Северной столице стройка уже коснулась городской среды. ОАО «РЖД» выделили три участка земли во Фрунзенском и Невском районах, сообщили в Смольном.
Городские власти делают упор на удобство:
- Возле станции «Обухово» сделают большой транспортный узел «Южный». Там появится просторная парковка для машин.
- В районе Грузового проезда сделают удобные и безопасные пешеходные дорожки.
- Главный вокзал для ВСМ построят прямо у Московского вокзала. Его внешний вид уже утвердили, он аккуратно впишется в исторический центр.
На чем мы будем ездить?
Для магистрали создают полностью отечественный поезд. Состав сможет разгоняться до 400 км/ч (в пути средняя скорость будет около 360 км/ч).
Самое главное отличие от «Сапсанов» — для новых поездов строят абсолютно отдельную, выделенную трассу. Они не будут делить рельсы с товарняками или обычными электричками.
Благодаря этому старая железная дорога разгрузится: по ней пустят больше пригородных поездов, и дачникам станет намного проще добираться до своих участков.
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