Щит «Надежда» завершил важный этап в Приморском районе.
"Театральная" обещает стать особенной станцией в петербургском метро.
«Лахта центр 2» планируется построить в Приморском районе Петербурга.
Строителям нужно построить наклонный ход на глубину более 65 м, при этом не повредив ни одного здания.
Продление фиолетовой линии необходимо Приморскому району.
Нужно повысить пропускную способность станции.
В Смольном рассказали, как идет стройка.
Метро в Северной столице строится более оживленными темпами.
Археологи обследовали место будущего строительства первого этапа КАД-2.
Доклад ЮНЕСКО рекомендовал не строить небоскребы.
Станцию «Театральная» построили еще несколько лет назад.
На переправе будет 13 деформационных швов.
Замена бетону без лишних хлопот
Какие скважины на воду признали незаконными
Строители ведут работы сразу в нескольких местах подземки.
Новоселье строится дольше, поэтому появилась необходимость новой развязки.
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Куда пропали высокие розетки
Тоннель станет частью инфраструктуры ВСМ.