500 миллиардов на мечту: почему метро в Пулково может «добить» «Проспект Ветеранов», а Кудрово застряло в тоннелях 80-х

Жители Петербурга десятилетиями ждут новые станции метро. «Пулково» и «Кудрово» — самые обсуждаемые проекты.
Власти обещают их к 2030 году, но на деле стройка даже не начиналась. Главная причина проста — нет денег, пишет "Деловой Петербург".
Город просит у федерального центра около 500 миллиардов рублей. Москва пока молчит. Без этих вложений чертежи так и останутся бумагой. Сейчас по этим станциям не ведется даже проектирование.
Кудрово: станция-призрак из прошлого
Ситуация с «Кудрово» почти детективная. Эту станцию начали строить еще в конце 80-х, но бросили. Сейчас там есть только заброшенный тоннель.
Главная сложность в том, что станция находится в Ленобласти, а метро строит город. Власти региона сейчас пытаются оценить стоимость земли, которую нужно выкупить у частников под строительство.
Но пока нет четкого графика финансирования, работы в шахтах не начнутся.
Нужно ли метро в аэропорт?
С Пулково всё еще сложнее. Урбанисты спорят: а стоит ли тянуть туда ветку?
- Перегрузка. Станция «Проспект Ветеранов» и так самая загруженная в России. Эксперты, которых опросило издание, считают, что если добавить туда поток из аэропорта, линия может просто «встать».
- Альтернативы. Также эксперты считают, что дешевле и быстрее запустить скоростной трамвай или электричку.
- Пассажиры. Сейчас с потоком людей в аэропорт неплохо справляются автобусы на выделенных полосах.
Что реально строят прямо сейчас?
Пока «Пулково» остается мечтой, в городе работают над другими участками. Сейчас в Петербурге строят шесть станций:
- На коричневой ветке («путиловской»): «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».
- На зеленой ветке: «Богатырская» и «Каменка».
Когда ждать перемен?
Планы метро постоянно меняются. Например, недавно из схемы убрали станцию «Брестская», заменив её другой. Генплан до 2030 года выглядит красиво, но эксперты советуют не обольщаться.
Строительство метро в Петербурге — это очень дорого и технически сложно из-за грунтов. Без огромных вливаний из госбюджета развитие подземки так и будет идти черепашьими шагами.
Пока что реальный приоритет города — достроить то, что уже начали, а не замахиваться на новые масштабные проекты.
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