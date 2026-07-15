500 миллиардов на мечту: почему метро в Пулково может «добить» «Проспект Ветеранов», а Кудрово застряло в тоннелях 80-х

Сроком сдачи объектов значится 2030 год.

Жители Петербурга десятилетиями ждут новые станции метро. «Пулково» и «Кудрово» — самые обсуждаемые проекты.

Власти обещают их к 2030 году, но на деле стройка даже не начиналась. Главная причина проста — нет денег, пишет "Деловой Петербург".

Город просит у федерального центра около 500 миллиардов рублей. Москва пока молчит. Без этих вложений чертежи так и останутся бумагой. Сейчас по этим станциям не ведется даже проектирование.

Кудрово: станция-призрак из прошлого

Ситуация с «Кудрово» почти детективная. Эту станцию начали строить еще в конце 80-х, но бросили. Сейчас там есть только заброшенный тоннель.

Главная сложность в том, что станция находится в Ленобласти, а метро строит город. Власти региона сейчас пытаются оценить стоимость земли, которую нужно выкупить у частников под строительство.

Но пока нет четкого графика финансирования, работы в шахтах не начнутся.

Нужно ли метро в аэропорт?

С Пулково всё еще сложнее. Урбанисты спорят: а стоит ли тянуть туда ветку?

Перегрузка. Станция «Проспект Ветеранов» и так самая загруженная в России. Эксперты, которых опросило издание, считают, что если добавить туда поток из аэропорта, линия может просто «встать». Альтернативы. Также эксперты считают, что дешевле и быстрее запустить скоростной трамвай или электричку. Пассажиры. Сейчас с потоком людей в аэропорт неплохо справляются автобусы на выделенных полосах.

Что реально строят прямо сейчас?

Пока «Пулково» остается мечтой, в городе работают над другими участками. Сейчас в Петербурге строят шесть станций:

На коричневой ветке («путиловской»): «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» .

. На зеленой ветке: «Богатырская» и «Каменка».

Когда ждать перемен?

Планы метро постоянно меняются. Например, недавно из схемы убрали станцию «Брестская», заменив её другой. Генплан до 2030 года выглядит красиво, но эксперты советуют не обольщаться.

Строительство метро в Петербурге — это очень дорого и технически сложно из-за грунтов. Без огромных вливаний из госбюджета развитие подземки так и будет идти черепашьими шагами.

Пока что реальный приоритет города — достроить то, что уже начали, а не замахиваться на новые масштабные проекты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на «Броневой» готовят «постель» для легендарной «Авроры».