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6 градусов разницы и «макушка» июля: как изменится погода в Петербурге

Опубликовано: 15 июля 2026 14:19
 Проверено редакцией
6 градусов разницы и «макушка» июля: как изменится погода в Петербурге
6 градусов разницы и «макушка» июля: как изменится погода в Петербурге
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Погода в Северной столице станет другой к выходным.

На этой неделе в Петербурге установилась странная погода. Светит солнце, но температура постоянно прыгает. Виной всему — огромный антициклон, который завис над регионом.

Он будет диктовать свои правила почти до самых выходных, а потом уступит место западному циклону, рссказал клавный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Облака — это естественный «кондиционер»

Вы заметили, как резко меняются ощущения? В понедельник в городе была настоящая жарища — почти +28 градусов. Но стоило небу затянуться плотными тучами во вторник, как температура тут же рухнула ниже нормы.

Разница между этими днями составила целых 6 градусов! Это наглядный пример того, как облака работают как заслонка: нет солнца — нет тепла.

Что ждать в ближайшие дни?

Погода продолжит «качаться». Вот краткий план:

  • Среда: Снова тепло. Несмотря на облака, воздух прогреется до комфортных +23…+25°C.
  • Четверг: Опять похолодание. К нам придет холодный воздух с севера. Даже если будет солнечно, выше +20…+21°C столбик термометра не поднимется.

Пик лета: важная дата

Знаете ли вы, что сейчас — самое « сердце» петербургского лета? По статистике, норма температуры сейчас составляет +19,3 градуса.

Интересный факт: климатический максимум в Санкт-Петербурге приходится на 21 июля. В этот день норма достигает своего пика — +19,5 градусов.

После этой даты природа официально начинает медленный поворот в сторону осени, хотя мы этого еще долго не почувствуем.

Пора ли на пляж?

Кстати, из-за того, что антициклон долго удерживает сухую погоду, вода в Финском заливе и озерах области прогрелась до отличных +20…+22 градусов.

Это редкий момент для нашего региона, когда вода действительно комфортная для купания.

Итог: Не пугайтесь переменчивой температуры. Это нормальная игра воздушных масс. До выходных зонты можно не доставать, а вот легкую ветровку для прогулок в четверг лучше прихватить.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько еще в Петербурге продержатся +26 без дождей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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