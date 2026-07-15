6 градусов разницы и «макушка» июля: как изменится погода в Петербурге

На этой неделе в Петербурге установилась странная погода. Светит солнце, но температура постоянно прыгает. Виной всему — огромный антициклон, который завис над регионом.
Он будет диктовать свои правила почти до самых выходных, а потом уступит место западному циклону, рссказал клавный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Облака — это естественный «кондиционер»
Вы заметили, как резко меняются ощущения? В понедельник в городе была настоящая жарища — почти +28 градусов. Но стоило небу затянуться плотными тучами во вторник, как температура тут же рухнула ниже нормы.
Разница между этими днями составила целых 6 градусов! Это наглядный пример того, как облака работают как заслонка: нет солнца — нет тепла.
Что ждать в ближайшие дни?
Погода продолжит «качаться». Вот краткий план:
- Среда: Снова тепло. Несмотря на облака, воздух прогреется до комфортных +23…+25°C.
- Четверг: Опять похолодание. К нам придет холодный воздух с севера. Даже если будет солнечно, выше +20…+21°C столбик термометра не поднимется.
Пик лета: важная дата
Знаете ли вы, что сейчас — самое « сердце» петербургского лета? По статистике, норма температуры сейчас составляет +19,3 градуса.
Интересный факт: климатический максимум в Санкт-Петербурге приходится на 21 июля. В этот день норма достигает своего пика — +19,5 градусов.
После этой даты природа официально начинает медленный поворот в сторону осени, хотя мы этого еще долго не почувствуем.
Пора ли на пляж?
Кстати, из-за того, что антициклон долго удерживает сухую погоду, вода в Финском заливе и озерах области прогрелась до отличных +20…+22 градусов.
Это редкий момент для нашего региона, когда вода действительно комфортная для купания.
Итог: Не пугайтесь переменчивой температуры. Это нормальная игра воздушных масс. До выходных зонты можно не доставать, а вот легкую ветровку для прогулок в четверг лучше прихватить.
Ранее «Городовой» рассказывал, сколько еще в Петербурге продержатся +26 без дождей.