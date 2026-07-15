Городовой / Полезное / 1 ложка на горшок для герани в июле — и сухие палки, и молодые черенки цветут круглый год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
500 миллиардов на мечту: почему метро в Пулково может «добить» «Проспект Ветеранов», а Кудрово застряло в тоннелях 80-х Новости Петербурга
Какие локации в Москве стоит обходить стороной - пользуются популярностью у туристов: список Полезное
703 метра амбиций и «новодел» Растрелли: за что ЮНЕСКО критикует новую стройку в Лахте Новости Петербурга
Как проверить класс топлива прямо на АЗС — инструкция от экспертов Новости Петербурга
6 градусов разницы и «макушка» июля: как изменится погода в Петербурге Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

1 ложка на горшок для герани в июле — и сухие палки, и молодые черенки цветут круглый год

Опубликовано: 15 июля 2026 15:13
 Проверено редакцией
1 ложка на горшок для герани в июле — и сухие палки, и молодые черенки цветут круглый год
1 ложка на горшок для герани в июле — и сухие палки, и молодые черенки цветут круглый год
Legion-Media
Как добиться пышного цветения герани: подкормка монофосфатом калия и правила ухода для круглогодичного цветения.

Герань — одно из самых популярных комнатных растений. Она неприхотлива, но без правильного ухода её цветение становится скудным. Ключевой элемент, влияющий на образование соцветий, — калий. Именно поэтому для стимуляции цветения используют монофосфат калия, пишет ИА AmurMedia.

Почему монофосфат калия — лучшее удобрение для герани

За образование бутонов и пышное цветение отвечает калий. В монофосфате калия его содержание превышает 30%, что делает это удобрение идеальным для герани. Подкормку вносят в момент появления первых бутонов — это запускает механизм активного цветения.

Раствор готовят из расчёта 1 чайная ложка удобрения на 5 литров воды. Поливают обильно под корень, чтобы питательный состав достиг всех корешков разветвлённой корневой системы.

Условия для круглогодичного цветения

Помимо подкормки, герани нужны:

  • яркое освещение — минимум 4–5 часов прямого солнца в день;
  • умеренный полив — почва должна успевать подсыхать между поливами, чтобы избежать загнивания корней;
  • регулярная прищипка верхушек побегов — для формирования компактного и густого куста.

При соблюдении этих условий герань способна цвести практически круглый год.

Личный опыт автора

Начала использовать монофосфат калия для герани, и заметила разницу уже через две недели. Бутонов стало значительно больше, а цветы держались дольше. Раньше я подкармливала герань универсальными удобрениями, но эффект был слабее. Теперь я вношу калийную подкормку строго при появлении первых бутонов и вижу результат.

Вывод

Монофосфат калия — эффективное средство для стимуляции цветения герани. В сочетании с хорошим освещением, умеренным поливом и прищипкой оно обеспечивает пышное и продолжительное цветение.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя обрезать лилии сразу после цветения.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью