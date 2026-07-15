1 ложка на горшок для герани в июле — и сухие палки, и молодые черенки цветут круглый год

Герань — одно из самых популярных комнатных растений. Она неприхотлива, но без правильного ухода её цветение становится скудным. Ключевой элемент, влияющий на образование соцветий, — калий. Именно поэтому для стимуляции цветения используют монофосфат калия, пишет ИА AmurMedia.
Почему монофосфат калия — лучшее удобрение для герани
За образование бутонов и пышное цветение отвечает калий. В монофосфате калия его содержание превышает 30%, что делает это удобрение идеальным для герани. Подкормку вносят в момент появления первых бутонов — это запускает механизм активного цветения.
Раствор готовят из расчёта 1 чайная ложка удобрения на 5 литров воды. Поливают обильно под корень, чтобы питательный состав достиг всех корешков разветвлённой корневой системы.
Условия для круглогодичного цветения
Помимо подкормки, герани нужны:
- яркое освещение — минимум 4–5 часов прямого солнца в день;
- умеренный полив — почва должна успевать подсыхать между поливами, чтобы избежать загнивания корней;
- регулярная прищипка верхушек побегов — для формирования компактного и густого куста.
При соблюдении этих условий герань способна цвести практически круглый год.
Личный опыт автора
Начала использовать монофосфат калия для герани, и заметила разницу уже через две недели. Бутонов стало значительно больше, а цветы держались дольше. Раньше я подкармливала герань универсальными удобрениями, но эффект был слабее. Теперь я вношу калийную подкормку строго при появлении первых бутонов и вижу результат.
Вывод
Монофосфат калия — эффективное средство для стимуляции цветения герани. В сочетании с хорошим освещением, умеренным поливом и прищипкой оно обеспечивает пышное и продолжительное цветение.
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