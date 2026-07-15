Как проверить класс топлива прямо на АЗС — инструкция от экспертов

Определяем качество бензина за минуту

Качество горючего напрямую влияет на то, сколько прослужит двигатель: плохой бензин или дизель способны загнать машину в сервис намного раньше срока. Особенно коварны составы с высоким содержанием серы — они потихоньку убивают катализатор и другие узлы.

В чём разница между классами топлива

Главное отличие Евро‑3 от Евро‑5 — в количестве серы: у первого её может быть до 150 мг, у второго — не больше 10 мг. Для дизеля норма доходит до 350 мг.

Высокая концентрация серы опасна для катализатора, а некоторые присадки вроде ММА могут навредить самому мотору.

Но разбираться в химии не обязательно: есть простые способы проверить класс топлива прямо на заправке.

Как убедиться в качестве горючего: быстрые ориентиры

Попросите паспорт качества — АЗС обязана его показать. Ищите пометку «К5» (это и есть Евро‑5) и обязательно сверьте дату: документ действует не дольше десяти дней и оформляется на каждую партию. Посмотрите в чек: для бензина будет указано «АИ‑95‑К5», для дизеля — «ДТ‑Л‑К5» (летний) или «ДТ‑З‑К5» (зимний). Проверьте бирку на колонке или на пистолете: если маркировки нет, это тревожный знак.

На что ещё обратить внимание

Репутация сети АЗС тоже работает как индикатор: крупные компании системно контролируют качество топлива. Если сомневаетесь, лучше заехать на проверенную станцию, чем рисковать мотором ради пары рублей выгоды.

Вывод

Выбор топлива — это не про «лишь бы дешевле», а про долгосрочную экономию: ремонт двигателя обойдётся куда дороже. Достаточно пары простых проверок, чтобы отсечь заведомо сомнительный вариант. Об этом сообщает автор канала "CenyAvto.com" (18+).

Мнение водителей России

«Всегда прошу паспорт качества, если заправка незнакомая. Пару раз документ не давали — сразу уезжал, и, кажется, не зря», — Александр, 45 лет. «По чеку сразу вижу, что залили: если нет маркировки К5, стараюсь больше туда не заезжать», — Марина, 33 года. «Доверяю только крупным сетям: там хоть какая-то гарантия, что в бак не нальют что попало», — Игорь, 51 год.

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