Опера без смокингов и билетов: встречаем 120-летие Шостаковича на траве Елагина острова

Послушать оперу сможет любой желающий.

Лето в Петербурге — это не только прогулки по набережным, но и время большой музыки. В городе стартовал юбилейный фестиваль «Опера — всем».

Главная фишка в том, что легендарные арии звучат не в душных залах, а на фоне красивейших дворцов и парков. И самое приятное — платить за вход не нужно.

Громкая премьера на Елагином острове

В эту пятницу, 17 июля, всех зовут на Елагин остров. На площади перед Елагиноостровским дворцом покажут оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».

Выбор произведения не случаен. Скоро Петербург будет отмечать 120 лет со дня рождения великого композитора. Это отличный повод познакомиться с его творчеством в такой неформальной обстановке.

Сама опера — это настоящий музыкальный триллер с закрученным сюжетом, так что скучно не будет.

Звезды Мариинки и мощный оркестр

На сцену выйдут топовые артисты. Среди них — солисты Мариинского театра Юрий Власов и Жанна Домбровская. За музыку отвечает Симфонический оркестр Петербурга под руководством Владимира Беглецова.

Где и когда смотреть?

Спектакль на Елагином острове начнется в 19:00. Но лучше приехать заранее, хотя бы за час. Желающих всегда много, и лучшие места у сцены занимают быстро.

Краткая программа фестиваля на другие дни:

21 июля: Едем в Гатчину. Там дадут «Лючию ди Ламмермур» Доницетти.

Едем в Гатчину. Там дадут «Лючию ди Ламмермур» Доницетти. 25 июля: Финал в Царском Селе. Увидим «Бал-маскарад» Верди.

Пара советов для зрителей

Помните, что это формат open-air. Петербургская погода непредсказуема, поэтому захватите с собой дождевик или зонт. И не забудьте про удобную обувь — стоять или гулять по парку придется долго.

Вход на все площадки абсолютно свободный. Это редкий шанс увидеть постановки мирового уровня, просто гуляя по парку.

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