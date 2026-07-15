От золотых куполов до «топазовых» крестов: Спас на Крови готовится к финалу большой реставрации

Работы выполнены на 95 процентов.

Жители и гости Петербурга уже привыкли, что Спас на Крови постоянно стоит в «клетке». Строительные леса стали почти частью его архитектуры.

Но есть отличная новость: ждать осталось недолго. К 1 января 2027 года храм обещают полностью открыть.

Почему так долго?

Реставрация идет с 2018 года. Спас на Крови — это не просто церковь, а невероятно сложный «конструктор». Снаружи он украшен глазурованным кирпичом, мозаикой, мрамором и эмалью.

Время и климат Петербурга не щадят такую красоту. Мастера вручную чистят каждый сантиметр: от эстляндского мрамора до крошечных кусочков смальты.

Сейчас работы выполнены уже на 95%, сообщает "КП-Петербург".

Погода внезапно помогла

Обычно реставраторы в Петербурге жалуются на дожди и ветер. Но в последние годы погода была на удивление благосклонной, рассказал изданию начальник отдела по связям с общественностью и культурным проектам Государственного музея «Исаакиевский собор» Игорь Стахеев.

Интересный факт: «Хрустальное» возвращение

Внутри храма тоже творятся чудеса. Недавно на иконостас вернули три уникальных «топазовых» креста.

Это настоящие ювелирные шедевры из горного хрусталя в позолоченной оправе. Оригиналы исчезли еще в 20-х годах прошлого века.

Реставраторы воссоздали их буквально по крупицам, используя старые фотографии и архивные чертежи.

Даже когда в 2027 году основные леса снимут, реставрация не прекратится навсегда. Специалисты продолжат точечно обновлять отдельные элементы.

Но главное, что «панцирь» с фасадов наконец исчезнет, и мы увидим символ города во всём его величии.

Немного истории для справки:

Спас на Крови построили на месте, где в 1881 году смертельно ранили императора Александра II.

Храм уникален тем, что это крупнейшее собрание мозаик в Европе — их общая площадь более 7 500 квадратных метров.

В советское время храм чудом избежал сноса, а во время блокады в его куполе застрял немецкий снаряд, который пролежал там, не разорвавшись, почти 20 лет.

Ранее «Городовой» рассказывал, как зайти бесплатно в храм Спаса на Крови.