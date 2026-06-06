7000 метров мозаики и мостовая у алтаря: как зайти бесплатно в храм Спаса на Крови

Величайший храм хранит память об императоре.

Если вы гуляли по Петербургу, то точно видели этот храм. Он похож на сказочный терем или яркий пряничный домик, который совсем не вписывается в строгую архитектуру города. Но за этой красотой стоит трагическая история.

Почему он так называется?

Название «на Крови» — не просто красивый оборот. Храм построили ровно на том месте, где в 1881 году убили императора Александра II.

Он был великим реформатором и освободил крестьян, но погиб от рук террористов-народовольцев.

Внутри храма есть особенное место: фрагмент старой мостовой, те самые камни и решетка набережной, на которые пролилась кровь государя. Над этим местом установлена роскошная сень (каменный навес).

Музей или действующая церковь?

Как рассказал "Городовому" иерей Андрей Владимирович Постернак, у Спаса на Крови необычный статус. Это одновременно и государственный музей, и храм, где идут службы.

"Как в храм в него можно попасть по субботам и воскресеньям утром. В половине восьмого начинается богослужение и в шесть вечера. В это время те, кто приходят помолиться, могут попасть в храм бесплатно. В остальное время, когда храм работает как музей, вход платный", - говорит священник.

Особые случаи: здесь можно крестить ребенка или обвенчаться, но об этом нужно договариваться лично с настоятелем.

Царство мозаики

Главная фишка интерьера — здесь почти нет обычной живописи. Всё, что вы видите на стенах и сводах, — это мозаика. Она занимает площадь более 7000 квадратных метров! Это одна из крупнейших коллекций в Европе.

Тщательно собранные из крошечных кусочков смальты картины блестят и переливаются даже в пасмурный питерский день. Выглядит это невероятно дорого и величественно.

Невероятное спасение

Мало кто знает, что храма могло и не быть. В советское время его хотели взорвать, уже даже прорубили дыры в стенах для взрывчатки. Спасла война — саперов срочно отправили на фронт.

Во время Блокады храм использовали как морг, а после войны — как склад для декораций оперного театра. В куполе храма десятилетиями лежал неразорвавшийся немецкий снаряд, который нашли и обезвредили только при реставрации.

Спас на Крови — это не просто место для селфи. Это памятник человеку, который изменил Россию, и символ того, как искусство может победить разрушение.

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