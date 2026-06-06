7000 метров мозаики и мостовая у алтаря: как зайти бесплатно в храм Спаса на Крови
Если вы гуляли по Петербургу, то точно видели этот храм. Он похож на сказочный терем или яркий пряничный домик, который совсем не вписывается в строгую архитектуру города. Но за этой красотой стоит трагическая история.
Почему он так называется?
Название «на Крови» — не просто красивый оборот. Храм построили ровно на том месте, где в 1881 году убили императора Александра II.
Он был великим реформатором и освободил крестьян, но погиб от рук террористов-народовольцев.
Внутри храма есть особенное место: фрагмент старой мостовой, те самые камни и решетка набережной, на которые пролилась кровь государя. Над этим местом установлена роскошная сень (каменный навес).
Музей или действующая церковь?
Как рассказал "Городовому" иерей Андрей Владимирович Постернак, у Спаса на Крови необычный статус. Это одновременно и государственный музей, и храм, где идут службы.
"Как в храм в него можно попасть по субботам и воскресеньям утром. В половине восьмого начинается богослужение и в шесть вечера.
В это время те, кто приходят помолиться, могут попасть в храм бесплатно. В остальное время, когда храм работает как музей, вход платный", - говорит священник.
Особые случаи: здесь можно крестить ребенка или обвенчаться, но об этом нужно договариваться лично с настоятелем.
Царство мозаики
Главная фишка интерьера — здесь почти нет обычной живописи. Всё, что вы видите на стенах и сводах, — это мозаика. Она занимает площадь более 7000 квадратных метров! Это одна из крупнейших коллекций в Европе.
Тщательно собранные из крошечных кусочков смальты картины блестят и переливаются даже в пасмурный питерский день. Выглядит это невероятно дорого и величественно.
Невероятное спасение
Мало кто знает, что храма могло и не быть. В советское время его хотели взорвать, уже даже прорубили дыры в стенах для взрывчатки. Спасла война — саперов срочно отправили на фронт.
Во время Блокады храм использовали как морг, а после войны — как склад для декораций оперного театра. В куполе храма десятилетиями лежал неразорвавшийся немецкий снаряд, который нашли и обезвредили только при реставрации.
Спас на Крови — это не просто место для селфи. Это памятник человеку, который изменил Россию, и символ того, как искусство может победить разрушение.
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