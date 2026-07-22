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Метро на воде: зачем у Адмиралтейства и Петропавловки установили турникеты

Опубликовано: 22 июля 2026 16:12
 Проверено редакцией
Метро на воде: зачем у Адмиралтейства и Петропавловки установили турникеты
Метро на воде: зачем у Адмиралтейства и Петропавловки установили турникеты
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
 Пока система работает в тестовом режиме.

Прогулки по рекам и каналам — это визитная карточка Петербурга. Но те, кто часто пользуется водным транспортом, знают: на популярных причалах вечно суета, очереди и неразбериха.

Город решил навести порядок. На двух оживленных точках — у «Адмиралтейства» и Петропавловской крепости — уже появились первые турникеты, сообщает канал "Начальник транспортного цеха".

Пока система работает в тестовом режиме, но это только начало больших перемен.

Зачем это нужно?

Многим кажется, что турникеты на пристани — лишняя преграда. На самом деле всё наоборот. Вот основные причины, почему город на это пошел:

  • Никаких «зайцев». Система не пустит на причал случайных людей или тех, кто пытается пройти без билета.
  • Реальные цифры. Сейчас сложно точно посчитать, сколько людей перевозит каждая компания. Турникеты покажут честную статистику в режиме реального времени.
  • Безопасность. Площадки причалов имеют ограниченную вместимость. Система поможет избежать опасной толкучки.
  • Анализ маршрутов. Город поймет, какие направления перегружены, а где судов не хватает.

Как это работает в жизни

Для обычного пассажира всё просто. При покупке билета (хоть в кассе, хоть онлайн) вы получаете QR-код или штрих-код.

На входе к катеру его нужно приложить к считывателю — прямо как в метро или на вокзале. Если билет действителен, путь открыт.

Судовладельцев теперь обяжут выдавать именно такие билеты, чтобы всё было прозрачно.

Почему это важно для Петербурга

Этот проект — часть большой реформы. В Петербурге существует сеть «Городских причалов». Это единая система остановок, которыми могут пользоваться разные перевозчики.

Раньше у каждого владельца катера был «свой» угол, а теперь город делает единый стандарт.

В этом году навигация очень активная. Только вдумайтесь: городские причалы приняли уже 22 тысячи швартовок!

Самые популярные места — у Медного всадника и музея Фаберже. Там за день проходят сотни людей.

Что дальше?

Сейчас специалисты проверяют, как техника справляется с нагрузкой и влажностью. Если эксперимент на «Адмиралтействе» и в Петропавловке пройдет гладко, турникеты появятся и на других популярных пристанях.

Цель проста: сделать водный транспорт таким же понятным и удобным, как обычный автобус или трамвай. Без серых схем и лишней суеты на посадке.

Ранее «Городовой» рассказывал, как новые правила навигации повлияли на петербургских туристов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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