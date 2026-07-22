Метро на воде: зачем у Адмиралтейства и Петропавловки установили турникеты

Пока система работает в тестовом режиме.

Прогулки по рекам и каналам — это визитная карточка Петербурга. Но те, кто часто пользуется водным транспортом, знают: на популярных причалах вечно суета, очереди и неразбериха.

Город решил навести порядок. На двух оживленных точках — у «Адмиралтейства» и Петропавловской крепости — уже появились первые турникеты, сообщает канал "Начальник транспортного цеха".

Пока система работает в тестовом режиме, но это только начало больших перемен.

Зачем это нужно?

Многим кажется, что турникеты на пристани — лишняя преграда. На самом деле всё наоборот. Вот основные причины, почему город на это пошел:

Никаких «зайцев». Система не пустит на причал случайных людей или тех, кто пытается пройти без билета.

Система не пустит на причал случайных людей или тех, кто пытается пройти без билета. Реальные цифры. Сейчас сложно точно посчитать, сколько людей перевозит каждая компания. Турникеты покажут честную статистику в режиме реального времени.

Сейчас сложно точно посчитать, сколько людей перевозит каждая компания. Турникеты покажут честную статистику в режиме реального времени. Безопасность. Площадки причалов имеют ограниченную вместимость. Система поможет избежать опасной толкучки.

Площадки причалов имеют ограниченную вместимость. Система поможет избежать опасной толкучки. Анализ маршрутов. Город поймет, какие направления перегружены, а где судов не хватает.

Как это работает в жизни

Для обычного пассажира всё просто. При покупке билета (хоть в кассе, хоть онлайн) вы получаете QR-код или штрих-код.

На входе к катеру его нужно приложить к считывателю — прямо как в метро или на вокзале. Если билет действителен, путь открыт.

Судовладельцев теперь обяжут выдавать именно такие билеты, чтобы всё было прозрачно.

Почему это важно для Петербурга

Этот проект — часть большой реформы. В Петербурге существует сеть «Городских причалов». Это единая система остановок, которыми могут пользоваться разные перевозчики.

Раньше у каждого владельца катера был «свой» угол, а теперь город делает единый стандарт.

В этом году навигация очень активная. Только вдумайтесь: городские причалы приняли уже 22 тысячи швартовок!

Самые популярные места — у Медного всадника и музея Фаберже. Там за день проходят сотни людей.

Что дальше?

Сейчас специалисты проверяют, как техника справляется с нагрузкой и влажностью. Если эксперимент на «Адмиралтействе» и в Петропавловке пройдет гладко, турникеты появятся и на других популярных пристанях.

Цель проста: сделать водный транспорт таким же понятным и удобным, как обычный автобус или трамвай. Без серых схем и лишней суеты на посадке.

Ранее «Городовой» рассказывал, как новые правила навигации повлияли на петербургских туристов.