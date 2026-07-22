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Путешествие в Карелию на автомобиле - что посмотреть за 1-2 дня, неделю: составлены лучшие маршруты

Опубликовано: 22 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Путешествие в Карелию на автомобиле - что посмотреть за 1-2 дня, неделю: составлены лучшие маршруты
Путешествие в Карелию на автомобиле - что посмотреть за 1-2 дня, неделю: составлены лучшие маршруты
Legion-Media
Карелию невозможно изучить за несколько часов, поэтому лучше всего приезжать сюда на собственном или арендованном автомобиле. Именно так получится увидеть много всего интересного.

В Карелии насчитывается более 60 тысяч озер, множество лесов, рек, лугов с цветами. Чтобы в голове не возникло путаницы, лучше всего составить автомаршрут заранее. Портал “Тонкости туризма” предлагает несколько вариантов.

Однодневный маршрут

Лучше всего отправиться по Карелии из Санкт-Петербурга, при этом выезжать следует утром. Изначально стоит заглянуть в Сортавалу, после этого отправиться в природный парк “Рускеала”, где своими глазами получится увидеть не только мраморные карьеры, но и водопады.

Маршрут на выходные

“В первый день едем до Сортавалы, гуляем по старинному финскому городку, выходим на небольшую экскурсию на Ладожские шхеры и успеваем в Рускеалу. Ночуем в Сортавале и утром идeм по воде на Валаам — экскурсия занимает весь день”, - сообщает источник.

Второй день также можно провести в Петрозаводске. Расстояние от Сортавалы - 250 км. Здесь много музеев, красивой архитектуры, качественных ресторанов. Обязательно загляните на Онежское озеро.

Маршрут на неделю

Маршрут подходит для тех, кто желает провести часть своего отпуска в Карелии. За это время стоит заглянуть на Ладожское и Онежское озера, Белое море, после чего отправиться на Ладожские шхеры, в Сортавалу и “Рускеалу”. На это уйдет два дня.

После этого стоит посетить Петрозаводск, водопад Белые Мосты, деревни Кижи и Кинерму, водопад Кивач. На это уйдет еще два дня. Последующие дни можно провести в Кеми и Беломорске.

Личный опыт

Я приезжала в Карелию на выходные. Этого оказалось недостаточно, так как республика очень большая. Обязательно вернусь сюда в будущем с более длительным маршрутом.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие недостатки есть у Еревана.

Автор:
Полина Аксенова
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