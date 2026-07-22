Коктейль в баке — и мотору конец: переварят ли китайские, корейские и европейские двигатели смесь 92 и 95

Можно ли смешивать бензин и чем это грозит

На трассе нередко случается: 95‑го нет, а бак почти пуст. И тут в голове крутится вопрос: долить 92‑го или искать другую АЗС? В сети полно страшилок про «топливный коктейль», который якобы за пару километров убьёт мотор.

Главное — не страна сборки, а тип мотора

Распространённый миф: китайские авто капризнее, европейские — надёжнее. На деле всё решает конструкция двигателя. Атмосферный мотор долго «проглатывает» неидеальное топливо, а вот турбированный может серьёзно пострадать уже через пару заправок.

Турбомалолитражки работают под высоким давлением, и для них отклонения от рекомендованного топлива опаснее.

Что происходит, если смешать 92‑й с 95‑м

Химически эти бензины совместимы, осадка не дают. Но октановое число смеси становится промежуточным. Если авто рассчитан минимум на 95‑й, под нагрузкой возможна детонация — а это прямая угроза для поршневой группы.

Электроника попытается сгладить проблему, снижая мощность, но полностью риск не уберёт. Об этом сообщает канал "ПриветТачка" (18+).

Практические советы: как не попасть на дорогой ремонт

Стоит придерживаться простых правил:

лейте то, что указано на лючке бензобака: «не ниже 95» — значит, не ниже;

если производитель допускает «92/95», подойдёт любой из этих вариантов;

смешивать разные марки бензина допустимо только в экстренной ситуации — чтобы спокойно доехать до проверенной АЗС;

избегайте сомнительных заправок: дешёвые присадки портят свечи, датчики и форсунки.

Мнение россиян

«Раньше всегда старался брать 95‑й на сетевых АЗС, а тут пришлось долить 92‑го на безымянной станции — через сотню километров машина стала дёргаться. В сервисе сказали, что форсунки забились». «У меня атмосферник, так что пару раз доливал 92‑й к остаткам 95‑го — разницы не заметил. Но на турбированных моторах так экспериментировать не рискну». «Запчасти сейчас стоят как крыло самолёта, поэтому лучше переплатить десяток рублей за топливо на хорошей заправке, чем потом вкладываться в ремонт».

Вывод

Смешивание 92‑го и 95‑го бензина не превращает топливо в яд, но и не является нормой: для многих моторов это риск детонации и ускоренного износа. Оптимально строго следовать рекомендациям производителя и выбирать проверенные АЗС. Такой подход сбережёт и двигатель, и семейный бюджет.

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