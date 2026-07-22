С 1 августа вступают в силу новые правила ЖКХ — собственников ждут неожиданные траты

Что меняется и как не переплатить

С августа 2026 года правила расчётов за коммунальные услуги заметно меняются — и лучше разобраться в них заранее. Новшества затрагивают владельцев счётчиков, структуру квитанций и сроки платежей.

Показания и поверка: без промедлений

Если вовремя не передать данные со счётчиков или пропустить дату поверки, плату начислят по нормативу — а это почти всегда дороже реального расхода. Ещё хуже, если не пустить проверяющего: тогда к сумме добавят повышающий коэффициент.

На что стоит ориентироваться:

поверку отслеживают по паспорту прибора или в системе «Аршин»;

показания подают с 20‑го по 25‑е число;

при резких скачках расхода УК вправе запросить фото счётчика.

Новая структура квитанции

Теперь строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» идут отдельно — благодаря закону № 214‑ФЗ. Так проще видеть, сколько денег уходит на уборку, ремонт и обслуживание общедомовых приборов. Об этом сообщает канал "УРА.РУ" (18+).

Сроки: когда платить и чего ждать

По закону № 177‑ФЗ плату вносят до 15‑го числа месяца, следующего за расчётным, а квитанции должны приходить не позже 5‑го. Юристы советуют не тянуть до последнего: перевод может идти пару дней, и платёж посчитают просроченным.

Перерывы в подаче услуг: кто фиксирует и как это влияет

УК обязаны сами фиксировать перерывы в подаче воды или отопления и корректировать начисления. Там, где платят по факту, строки за отопление летом быть не должно.

Личный опыт автора

В прошлом году я случайно пропустила срок поверки счётчика — и в следующей квитанции сумма выросла почти вдвое. С тех пор ставлю напоминания в телефоне и проверяю даты в «Аршине». Ещё заметила: если отправлять показания ровно 20‑го, система их быстрее обрабатывает, и спорных начислений не возникает.

Вывод

Новые правила делают расчёты прозрачнее, но требуют аккуратности: важно вовремя передавать показания, следить за поверкой и не откладывать платежи. Если держать сроки под контролем, переплачивать не придётся, а любые неточности будет проще оспорить.

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