Вместо едкого газа — обычная соль: как «умные шкафы» теперь очищают воду в Петергофе

В Петергофе полностью обновили систему водоснабжения.

Жителям Петергофа станет приятнее пользоваться водой из-под крана. В городе завершили большой проект — полностью обновили станцию, которая отвечает за очистку воды.

Рассказываем простыми словами, что именно изменилось и почему это важно.

Прощай, опасный хлор

Раньше для уничтожения бактерий в воду добавляли жидкий хлор. Это эффективный, но очень капризный и опасный газ. Если случится утечка, последствия могут быть серьезными.

Петербург еще в 2003 году первым в стране начал отказываться от хлора. В Петергофе этот процесс теперь довели до совершенства, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Вместо едкого газа используют гипохлорит натрия. По сути, его делают из обычной поваренной соли. Такая добавка убивает все микробы, но при этом она гораздо безопаснее для экологии и людей.

Полная «перезагрузка» оборудования

Станция — это не просто пара труб, а сложный механизм. За время работ здесь заменили буквально всё:

Трубы и датчики. Теперь всё новое и надежное, риск протечек минимален.

Теперь всё новое и надежное, риск протечек минимален. Система дозирования. Умные приборы отмеряют ровно столько очищающего средства, сколько нужно. Никакого перебора.

Умные приборы отмеряют ровно столько очищающего средства, сколько нужно. Никакого перебора. Свежий воздух. В помещениях установили мощную вентиляцию и кондиционеры. Это важно, чтобы оборудование не перегревалось и работало без сбоев.

Цифровой мозг станции

Самое интересное спрятано внутри шкафов управления. Если раньше за многими процессами следили вручную, то теперь станцией управляет «цифровой мозг».

Все системы — от подачи реагентов до противоаварийной защиты — объединили в одну сеть. Информация в реальном времени стекается на пульт диспетчера.

Если что-то пойдет не так, компьютер мгновенно это заметит и подаст сигнал.

Главный результат — стабильность. Когда оборудование современное и автоматизированное, риск внезапных отключений или падения качества воды из-за «человеческого фактора» сводится к минимуму.

Вода в Петергофе теперь проходит через надежный фильтр технологий. Это делает жизнь в районе комфортнее, а воду — безопаснее.

Как отмечают специалисты, такая модернизация — это вклад в здоровье жителей на десятилетия вперед.

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