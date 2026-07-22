Ночной бан для катеров: как новые правила повлияли на петербургских туристов

С 1 марта в силу вступили новые правила навигации в Северной столицы.

Ночные прогулки по Неве — это «визитная карточка» Петербурга. Недавно власти ввели ограничения для катеров, и многие переживали: не уедут ли туристы? Оказалось, переживали зря.

Туристы пересели на большие корабли

Запрет на ночные катания на малых судах никак не ударил по туризму. Люди просто сменили юркие катера на большие экскурсионные теплоходы, сообщил председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, передает 78.ru.

Для обычного человека это даже плюс: на большом судне безопаснее, меньше качает и больше места. В Комитете по транспорту подтвердили: оттока гостей в городе нет.

Что изменилось в 2026 году?

Правила стали еще строже. С 1 марта 2026 года в центральной части Невы (от Благовещенского до Литейного моста) малым судам запреили выходить в акваторию с 23:00 до 05:00.

Раньше в это время под мостами творился настоящий хаос: десятки катеров подрезали друг друга, пытаясь подойти поближе к пролетам. Теперь ночью в центре останутся только крупные прогулочные суда, которые легче контролировать.

Жесткий контроль и новые правила регистрации

Владельцам частных лодок и катеров (до 20 метров в длину) дали 5 лет, чтобы переоформить документы. Теперь надзором занимается только инспекция по маломерным судам (ГИМС).

Что важно знать владельцам:

Техосмотр только на плаву. Теперь нельзя просто привезти лодку на прицепе и получить документы. Инспектор будет проверять судно прямо в деле — «на ходу».

Теперь нельзя просто привезти лодку на прицепе и получить документы. Инспектор будет проверять судно прямо в деле — «на ходу». Никаких просрочек. Если срок действия прав истек хотя бы на один день, придется пересдавать экзамен.

Если срок действия прав истек хотя бы на один день, придется пересдавать экзамен. Прощай, коммерция втихую. Раньше многие катали туристов без лицензий. Теперь правила регистрации уравнивают всех.

Зачем всё это нужно? Статистика прошлых лет пугала: столкновения катеров под мостами случались регулярно.

В темноте, при сильном течении Невы, малые суда часто оказывались в «мертвой зоне» больших сухогрузов.

Новые правила — это попытка превратить стихийный рынок водных прогулок в цивилизованный и безопасный бизнес.

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