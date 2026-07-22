1 ложка семян и 2 корешка – на голове ни одного седого волоса: шевелюра лоснится

Это средство поможет избавиться от седины в любом возрасте.

С возрастом появление благородной седины перестает быть проблемой, но многие женщины стремятся отодвинуть этот момент. Не обязательно тратить состояние на дорогую косметику, когда под рукой есть дары природы.

Оказывается, замедлить процесс потери пигмента можно с помощью доступных трав, растущих буквально под ногами. Предлагаем простой и действенный рецепт, основанный на силе лопуха и укропа.

Как заготовить сырье правильно

Для получения максимальной пользы уделите внимание сбору ингредиентов. Лучшее время для заготовки лопуха — летние месяцы, когда растение налилось соком.

Старайтесь выкапывать молодые экземпляры вместе с корнем — эта часть содержит наибольшее количество активных веществ. Листья и стебли срезайте почти у самой земли, чтобы захватить плотную прикорневую зону.

Приготовление и нанесение отвара

Переходите к созданию целебного средства. Мелко порубите собранное сырье, залейте водой и кипятите на медленном огне ровно 10 минут. Затем добавьте столовую ложку семян укропа и томите состав еще 10 минут.

Остудите полученную жидкость, процедите и перелейте в пульверизатор. Наносите отвар на кожу головы дважды в день, сопровождая процедуру легким массажем.

Проводите такой курс в течение недели каждый месяц для достижения стойкого эффекта.

Почему этот метод работает

Секрет действия кроется в богатом химическом составе растений:

Корень лопуха содержит инулин, стимулирующий фолликулы, и витамины группы B. В зелени присутствуют аминокислоты и цинк, укрепляющие структуру волоса. Семена укропа насыщены эфирными маслами, улучшающими микроциркуляцию крови.

Все эти элементы поддерживают выработку меланина, замедляя появление седины, а также делают шевелюру более густой и плотной.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимировна уже год использует этот отвар вместо покупных масок. Соседи подшучивают над ее походами за лопухами, но результат того стоит — волосы стали крепче, а новых седых прядей практически не появляется.

Вывод

Природный рецепт не требует больших затрат, но дает ощутимую поддержку вашим волосам. Снижайте уровень стресса, ухаживайте за кожей головы травяными составами — и тогда возрастные изменения не застанут вас врасплох.

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