Рецепт салата из помидоров - в составе нет ничего лишнего: захочется есть целыми тазиками

Из помидоров можно приготовить очень вкусный салат, при этом потребуется минимальное количество продуктов. В составе не будет огурцов. Портал “Аймкук” познакомил с идеальным рецептом поближе.
Ингредиенты:
- помидоры - 4 штуки;
- укроп - 1 пучок;
- чеснок - 2 зубчика;
- сметана - 2 столовые ложки;
- соль - по вкусу.
Приготовление:
Спелые помидоры нужно вымыть, нарезать небольшими кусочками и выложить в салатник. Чеснок измельчить с помощью ножа или терки. Укроп мелко нарезать, переложить к другим ингредиентам.
Помимо укропа можно использовать петрушку, кинзу или зеленый лук. Они только усилят вкус томатов, сделают салат более ароматным. После этого ингредиенты нужно посолить, добавить сметану. Чем выше жирность продукта, тем вкуснее будет салат. При желании сметану можно заменить майонезом.
Готовый салат убрать в холодильник на пару часов. За это время помидоры напитаются ароматом и вкусом чеснока, зелени. Только после этого стоит подавать салат к столу.
Личный опыт
Я добавляю в салат всего 1 зубчик чеснока, но вкус от этого не становится хуже. Также хорошо блюдо дополняет черный молотый перец.
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